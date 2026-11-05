कानपुर में डेंगू के प्रकोप से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, एक दिन में दर्ज हुए 30 नए केस

जागरण संवाददाता, कानपुर। जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को इस सीजन में एक दिन में सर्वाधिक 30 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग की जांच में 19 और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलाजी विभाग से 11 संक्रमित मिले हैं। एक साथ इतने मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है।

शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के चिह्नित हाट स्पाट बिल्हौर, चौबेपुर, पनकी, बर्रा, दादानगर और घाटमपुर सहित 10 से अधिक इलाकों में संचारी रोग व मलेरिया विभाग की टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। डिप्टी सीएमओ डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताया कि मौसम में बदलाव और घरों में सफाई के कारण मच्छरों का फैलाव बढ़ गया है।