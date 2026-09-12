Kanpur Defense Corridor: दूसरे चरण से बदलेगी इन तीन गांवों की तस्वीर, 113.57 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण को मिली मंजूरी

जागरण संवाददाता, कानपुर। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड के दूसरे चरण के लिए जमीन खरीद के लिए बजट शासन ने जारी कर दिया। परियोजना के लिए तहसील नरवल क्षेत्र के तीन गांवों में 113.5752 हेक्टेयर निजी भूमि खरीदी जाएगी। महराजपुर, फुफवार सुईथोक और हाथीपुर में जमीन खरीद और अन्य संपत्तियों के मुआवजे के लिए 394 करोड़ 39 लाख 73 हजार 934 रुपये का बजट जारी किया गया है।

जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि भूमि की खरीद शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के तहत किसानों से आपसी सहमति के आधार पर की जाएगी। डिफेंस कारिडोर के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति ने 14 जुलाई को हुई बैठक में भूमि की दर और कुल मूल्य की संस्तुति की गई थी। डिफेंस कारिडोर के दूसरे चरण के लिए सबसे अधिक 65.0940 हेक्टेयर भूमि महराजपुर में खरीदी जाएगी।

इसके अलावा फुफवार सुईथोक में 36.6812 हेक्टेयर और हाथीपुर में 11.8000 हेक्टेयर निजी भूमि ली जाएगी। भूमि का मूल्यांकन डीएम सर्किल रेट की चार गुनी दर के आधार पर किया गया है। कुल 113.5752 हेक्टेयर भूमि का मूल्य 392 करोड़ पांच लाख 44 हजार 480 रुपये आंका गया है। वहीं भूमि पर मौजूद परिसंपत्तियों का मूल्यांकन दो करोड़ 34 लाख 29 हजार 454 रुपये का बजट मिला है।

ग्रामवार भुगतान की बात करें तो महराजपुर में भूमि और परिसंपत्तियों के लिए 249 करोड़ 99 लाख 68 हजार 938 रुपये, फुफवार सुईथोक में 102 करोड़ 31 लाख 85 हजार 576 रुपये और हाथीपुर में 42 करोड़ आठ लाख 19 हजार 420 रुपये का मुआवजा वितरित किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2023 साढ़ स्थित डिफेंस कारिडोर में अभी तक 206 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई थी। जिसमें से 200 हेक्टेयर जमीन पर अदाणी समूह ने अपनी पहली यूनिट शुरू भी कर दी है। इसके अलावा बाकी जमीन पर एमकेयू, डेल्टाकार्प अपनी इकाइयों का निर्माण कार्य करा रही हैं।