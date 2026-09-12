कानपुर के दो महाठग ने की 5600 करोड़ की सबसे बड़ी साइबर ठगी, लुकआउट नोटिस के बाद हैदराबाद से गिरफ्तार, दोनों पर 86 केस

अंकुर श्रीवास्तव, कानपुर। कानपुर में अब तक की सबसे बड़ी ठगी का राजफाश हुआ है। चमनगंज और बेकनगंज के दो शातिर अपराधियों ने ठगी का ऐसा मकड़जाल बुना कि 5600 करोड़ रुपये की बड़ी ठगी कर डाली। पुलिस ने इन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। अकेले एक आरोपी पर 86 केस दर्ज हैं।

कानपुर पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने 5600 करोड़ रुपये की ठगी से जुड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बेकनगंज के तलाक महल निवासी शाहजेब वारिस को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। वहां की अदालत में पेश करने के बाद उसे 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लाया गया। उसकी निशानदेही पर चमनगंज निवासी सलमान को भी गिरफ्तार किया गया।

2,000 लोगों से 5600 करोड़ रुपये ठगे तीन साल में देशभर के 2,000 लोगों से 5600 करोड़ रुपये की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना शाहजेब वारिस समेत दो को पकड़ा गया है। आरोपित निवेश में अधिक लाभ का झांसा, डिजिटल अरेस्ट समेत अन्य तरीकों को जरिया बनाते थे।

बोगस 77 स्लाटर हाउस व स्क्रैप ट्रेडिंग फर्में बना रखी रकम ठिकाने लगाने के लिए बोगस 77 स्लाटर हाउस व स्क्रैप ट्रेडिंग फर्में बना रखी थीं। कुछ रकम आनलाइन गेम व क्रिकेट मैचों में सट्टा जीतने वालों के बैंक खातों व मर्चेंट खातों में भेजी जाती थी। हवाला कनेक्शन भी सामने आया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद सरगना दुबई भाग गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह फ्लाइट से हैदराबाद पहुंचा लेकिन, लुकआउट नोटिस जारी होने के चलते धरा गया। उसके साथी को पुलिस ने चमनगंज से पकड़ा।

गिरोह के 14 मुख्य सदस्यों के नाम मिले शुरुआती जांच में गिरोह के 14 मुख्य सदस्यों के नाम मिले, जिनके बैंक खातों में हुए लेनदेन से ही ठगी की कुल रकम और पीड़ितों की संख्या पता चली है। 16 खाते ऐसे हैं, जिनमें 1037 करोड़ का लेनदेन किया गया। गिरोह के दो आरोपित ठगी के एक अन्य मामले में पहले से जेल में बंद हैं, इनमें से एक के खाते से एक साल में 559 करोड़ का लेनदेन किया गया। दारोगा के बेटे समेत 10 फरार आरोपितों की तलाश है।

शाहजेब वारिस बेकनगंज का रहने वाला बीकाम पास शाहजेब वारिस बेकनगंज का रहने वाला है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर 86 शिकायतें मिली थीं, जिनसे शाहजेब के ठगी में शामिल होने का पता चला। जांच में कानपुर-उन्नाव समेत आसपास जिलों में 45 बोगस फर्में सामने आईं। बैंक खातों से पांच हजार पेज का विवरण निकलवाया गया, जिसमें शाहजेब समेत 14 लोगों के बारे में पता चला। उस पर 18 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया तो वह उसी दिन दुबई भाग गया।

लुकआउट नोटिस जारी होने से वहां की पुलिस ने हैदराबाद में दबोचा वह 21 अगस्त को लौटा, लेकिन 25 अगस्त को पांच साथियों एहतेशाम हुसैन, शाहवेज इलाही, मो. मुजम्मिल, मो. अनस, अर्सलान के साथ फिर दुबई चला गया। गुरुवार को पता चला कि वह हैदराबाद में है और दुबई जाएगा। साइबर टीम फ्लाइट से वहां पहुंची, तब तक लुकआउट नोटिस जारी होने से वहां की पुलिस ने उसे दबोच लिया।

सरगना शाहजेब के नाम पर 11 फर्मों के खाते हैं टीम ने सरगना को हैदराबाद में कोर्ट में पेश कर 48 घंटे का ट्रांजिट रिमांड लिया और उसे लेकर शहर आई। यहां उसके साथी सलमान को गिरफ्तार किया। सरगना शाहजेब के नाम पर 11 फर्मों के खाते हैं, जिनमें वर्ष 2023 से अब तक 170 करोड़ व सलमान के एक खाते में 16 करोड़ रुपये का लेनदेन मिला है।

ठगी की रकम यूएसडीटी (यूएस डालर टेदर) में लगाता था

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि गिरोह ठगी की रकम यूएसडीटी (यूएस डालर टेदर) में लगाता था। बोगस फर्मों के खातों व मर्चेंट पेमेंट खातों से करंट खातों में भेजकर निकालते थे, जिससे पुलिस चेन न ट्रेस कर सके। गिरोह ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्रा प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ व बंगाल समेत लगभग हर राज्य में ठगी की है।