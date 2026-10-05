रिश्ते शर्मसार... कानपुर में कलियुगी मुंहबोले मामा की हैवानियत, दोस्तों संग नाबालिग भांजी से किया गैंगरेप
रावतपुर में नौवीं की 17 वर्षीय छात्रा के साथ कन्नौज स्थित ननिहाल में कलियुगी मुंहबोले मामा ने दोस्तों के संग ...और पढ़ें
HighLights
रावतपुर में नौवीं की 17 वर्षीय छात्रा के साथ कन्नौज स्थित ननिहाल में गैंगरेप
मामा के बुआ के लड़के ने दोस्तों के साथ वारदात को दिया अंजाम
संवाद सहयोगी, कल्याणपुर (कानपुर)। कानपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मुंहबोले मामा ने अपने दोस्तों के साथ नाबालिग भांजी से गैंगरेप किया। इसके बाद उसका जबरन गर्भपात भी कराया।
रावतपुर में नौवीं की 17 वर्षीय छात्रा के साथ कन्नौज स्थित ननिहाल में कलियुगी मुंहबोले मामा ने दोस्तों के संग मिलकर छह माह तक शारीरिक शोषण किया। छह माह तक आरोपित बारी बारी से शारीरिक शोषण करते रहे और चार माह 20 दिन बाद छात्रा का जबरन गर्भपात करा दिया।
यही नहीं छात्रा को बहाने से रावतपुर में उसकी मां के पास भेज कर परिवार समेत फरार हो गया। छात्रा ननिहाल में पढ़ाई कर रही थी। गुमसुम देख मां ने कारण पूंछा तो छात्रा ने रोते हुए आपबीती बयां की।जिसके बाद पीड़िता ने मुख्य मंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है।
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