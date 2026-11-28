जागरण संवाददाता, कानपुर। काकादेव के हॉस्टलों में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक और छात्र का हॉस्टल के कमरे से शव फंदे पर लटका मिला। हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय (HBTU) के बीटेक तृतीय वर्ष के छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

घटना की जानकारी मिलने पर हॉस्टल में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे की जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की। छात्र ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस परिजनों, दोस्तों और विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों से जानकारी जुटाकर मामले की जांच कर रही है।

काकादेव थाना क्षेत्र के चंदेल हास्टल में रहने वाले कानपुर देहात जनपद के साहबापुर राजपुर निवासी किसान संदीप कटिहार के 19 वर्षीय इकलौते बेटे यश कटियार ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। यश एचबीटीयू से केमिकल ट्रेड से बीटेक तृतीय वर्ष का छात्र था।