दो महीने बाद होनी थी प्रेमी की शादी, बिछड़ने के डर से कानपुर में दोनों ने एक साथ फंदा लगा दे दी जान

संवाद सहयोगी, महाराजपुर(कानपुर)। कानपुर में बिछड़ने के डर से प्रेमी जोड़ने ने जीवन लीला समाप्त कर ली। प्रेमिका शादी शुदा थी। प्रेमी की घर वाले जबरना दिसंबर में शादी कराना चाहते थे। बिछड़ने के डर से दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। एक साथ आत्महत्या कर ली।

महाराजपुर के सुभौली में शनिवार को प्रेमी युगल के फंदे पर लटकते शव मिले थे। दोनों उन्नाव के रहने वाले थे।पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई है। दिवंगत महिला के पति ने बताया लगभग दो साल से पत्नी के युवक से प्रेम संबंध थे। मना करने पर वो झगड़ा व मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी देती थी।

एक साल पहले महिला ससुराल छोड़कर मायके चली गई थी। वहीं रह रही थी। प्रेमी युवक की दिसंबर में शादी होनी थी। पति ने कहा युवक के घरवाले प्रेम संबंधों की जानकारी पर जबरन उसकी शादी दूसरी जगह करा रहे थे। दोनों एक साथ रहने की जिद पर अड़े थे। युवक की शादी तय हो जाने के बाद ही दोनों ने एकसाथ जीवन लीला समाप्त कर ली।

महाराजपुर के सुभौली में उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र निवासी महिला व उन्नाव के खुमानखेड़ा के मजरा शेखपुर नरी के रहने वाले युवक ओम के शव पेड़ पर साड़ी के फंदे से लटकते मिले थे। पुलिस की जांच में पता चला था कि दोनों प्रेमी युगल हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या किए जाने की पुष्टि हुई है।

दिवंगत महिला के पति ने बताया ओम लगभग दो साल पहले से उनके पड़ोसी के घर आता था। इसी दौरान ओम का पत्नी से संपर्क हो गया। फोन से बातचीत होने लगी और फिर प्रेम संबंध हो गए। पति ने बताया एक साल पहले पत्नी घर से गायब हो गई थी। बाद में पुलिस ने उसे रिश्तेदार के घर से बरामद किया था। पत्नी ने पति के साथ रहने से मना कर दिया था।

पुलिस के सामने बयान दिया था कि वो प्रेमी के साथ ही रहेगी। इसके बाद वो मायके चली गई थी। ओम की शादी उसके घर वालों ने कहीं और तय कर दी। ओम शादी के लिए इन्कार कर रहा था। स्वजन दबाव बना रहे थे। उसी से क्षुब्ध होकर दोनों ने जान दे दी।