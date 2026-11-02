कानपुर के बागी पार्षद का हाईवोल्टेज हंगामा, हाथ की नस काटने का किया प्रयास, लोग मोबाइल से बनाते रहे वीडियो

जागरण संवाददाता, कानपुर। विकास ना होने से नाराज भाजपा के बागी पार्षद पवन गुप्ता ने हाथ की नस काटने का प्रयास किया है। हालांकि बागी पार्षद विकास जायसवाल आदि ने पकड़ लिया।

दोपहर में नगर निगम परिसर मोतीझील में मुख्य अभियंता प्रभारी आलोक श्रीवास्तव से विकास कार्य को लेकर पार्षद की कहासुनी हुई। पार्षद ने विकास न कराए जाने का आरोप लगया। इसी दौरान पवन ने अपने हाथ की नस काटने का प्रयास किया बाद में सभी ने शांत कराया।