Kanpur की 10 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी तैयारी तेज, EVM की पहली जांच पूरी, 430 मशीनें मिलीं खराब

जागरण संवाददाता, कानपुर। निर्वाचन आयोग 15 दिसंबर के बाद विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित कर सकता है। आयोग के निर्देश पर प्रशासन भी चुनावी मोड में आ गया है। ईवीएम और वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) पूरी हो गई है।

मशीनों की विश्वसनीयता परखने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने माक पोल की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई, जो गुरुवार तक चलेगी। एफएलसी के दौरान 5417 बैलेट यूनिट, 5417 कंट्रोल यूनिट और 5417 वीवीपैट की जांच की गई, जिसमें 57 बैलेट यूनिट, 197 कंट्रोल यूनिट और 176 वीवीपैट तकनीकी जांच में खराब मिले।

एफएलसी के लिए बेंगलुरु से आई 12 इंजीनियरों की टीम 15 दिनों से ईवीएम जांच रही है। इस दौरान बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की कार्यक्षमता को निर्धारित मानकों के अनुसार परखा गया। जांच में 5360 बैलेट यूनिट, 5220 कंट्रोल यूनिट और 5241 वीवीपैट सही पाए गए।

बुधवार से राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को बुलाकर माक पोल से मशीनों में मतदान दर्ज होने और मतों की रिकार्डिंग प्रक्रिया का परीक्षण शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वास्तविक मतदान से पहले मशीनों के संचालन में संभावित तकनीकी खामियों की पहचान करना है ताकि राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को कोई आपत्ति चुनाव के दौरान न हो। प्राथमिक जांच पूरी होने के बाद आयोग के नियमानुसार छह माह में चुनाव कराना अनिवार्य होता है।

सिविल लाइन्स स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय में ईवीएम की प्राथमिक जांच में लगे कार्मिक। जागरण

16 नोडल अधिकारी, 44 जोनल और 276 सेक्टर मजिस्ट्रेट निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में 16 नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही 44 जोनल और 276 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए जाने हैं। इन अधिकारियों को मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर बिजली, पानी, शौचालय, रैंप, प्रकाश व्यवस्था और पहुंच मार्ग जैसी मूलभूत सुविधाओं की जांच शुरू कर दी है। जिले के 867 संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी। यहां सुरक्षा व्यवस्था का आकलन कर रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी।



150 नए बूथ, अब 3770 पर होगा मतदान विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद जिले में मतदान व्यवस्थाओं का भी विस्तार किया गया है। निर्वाचन आयोग ने 150 नए बूथ और 10 नए मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद मतदान केंद्रों की संख्या 1413 से बढ़कर 1423 और बूथों की संख्या 3620 से बढ़कर 3770 हो जाएगी।



दो स्थानों से रवाना हो सकती हैं पोलिंग पार्टियां मतदान के दिन पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए भी नई व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। अभी तक मुख्य रूप से मंडी समिति से पार्टियां रवाना होती रही हैं। इस बार 10 विधानसभा क्षेत्रों को दो हिस्सों में बांटकर दक्षिण क्षेत्र की विधानसभाओं के लिए मंडी समिति और उत्तर क्षेत्र की विधानसभा सीटों के लिए सीएसए मैदान को विकल्प के रूप में तैयार करने की योजना है।