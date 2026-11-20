जागरण संवाददाता, कानपुर। नवाबगंज थानाक्षेत्र में अवसाद में चल रहे कर्नल के पिता जहर पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर स्वजन उन्हें एलएलआर अस्पताल ले गए। जहां देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वह तीन साल से अपने छोटे बेटे और बहू के पास सीएसए परिसर में रह रहे थे।

किदवई नगर साइट-एक में रहने वाले डॉ. रवि सचान उन्नाव की मगरायर सीएचसी में तैनात हैं जबकि उनकी पत्नी डॉ. अर्चना सीएसए में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉ. रवि ने बताया कि उनके 82 वर्षीय पिता ओमप्रकाश सचान कई साल से अवसाद में चल रहे थे उनका मनोरोग विशेषज्ञ से इलाज भी चल रहा था। उन्होंने बताया कि पिता तीन साल से उनके पास ही रह रहे थे। इससे पहले वह अपने बड़े बेटे कर्नल सुनील सचान के पास रहते थे जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के सागर जिले में तैनात हैं। उनकी मां रानीदेवी का तीन साल पहले निधन हो चुका है।