संवाद सहयोगी, जागरण। ग्राम चमेड़ में दो दिन पहले कहासुनी के बाद पत्नी मायके चली गई तो गुस्सा कर पति ने गुरुवार की रात घर पर कमरे में फंदा लगा कर जान दे दी। सुबह देर तक कमरे के बाहर न आने पर मां ने आवाज दी। कमरे में झांक कर देखने पर पुत्र फंदे से लटका दिखा तो पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। पुलिस ने पहुंच कर शव फंदे से नीचे उतारा और फोरेंसिक टीम ने जांच की।

ग्राम चमेड़ निवासी 42 वर्षीय अनिल कुमार मजदूरी करके पत्नी रजनी, तीन पुत्रियां व एक पुत्र का भरण पोषण करता था। पिता की मौत के बाद मां विद्या देवी उसके साथ रह रही थी। दो दिन पहले अनिल का पत्नी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद पत्नी बच्चों को लेकर मायके ग्राम अंडा चली गई।