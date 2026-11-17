जागरण संवाददाता, कानपुर। रूमा औद्योगिक क्षेत्र स्थित पिगमेंट इंक फैक्ट्री में मंगलवार रात भीषण आग लगने से अफरातफरी मच गई। फैक्ट्री में रखे केमिकल से भरे ड्रम तेज धमाकों के साथ फटने लगे। धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई देने से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई और यहां काम करने वाले मजदूर जान बचाकर भागे।

आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर लोगों में भगदड़ जैसे हालात बन गए। आग की भयावहता को देखते हुए एहतियातन बगल में स्थित कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज (केआईटी) के हॉस्टल को खाली करा लिया गया। वहीं, आग के आसपास की अन्य फैक्ट्रियों तक पहुंचने की आशंका को देखते हुए उन्हें बंद कराकर खाली कराया गया है।

आग की जानकारी पाकर जाजमऊ, मीरपुर, किदवई नगर, कर्नलगंज, फजलगंज समेत कई फायर स्टेशनों से 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, फैक्ट्री में आग लगने के बाद देखते ही देखते लपटें तेज हो गईं। अंदर रखे केमिकल के ड्रम एक के बाद एक तेज धमाकों के साथ फटने लगे। इससे आग बुझाने के लिए पहुंचीं दमकल टीम के सामने भी चुनौती खड़ी हो गई।

अब तक नहीं हो सका नुकसान का आकलन लगातार हो रहे धमाकों के कारण दमकल की गाड़ियां फैक्ट्री के अंदर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में दमकल के जवान कई गाड़ियों की मदद से बगल की फैक्ट्री की छत से पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने के प्रयास कर रहे हैं।