कानपुर में तेज रफ्तार का कहर, कार के परखच्चे उड़े; नाले में पलटने से दो युवक घायल

जागरण संवाददाता, कानपुर। कैंट थानाक्षेत्र में गोल्फ क्लब के पास रविवार रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई। घटना में जाजमऊ निवासी हर्ष शर्मा और फैजान रविवार रात पटाखे खरीदारी कर जाजमऊ लौट रहे थे।

इस दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद राहगीरों की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं, घायलों को उपचार के लिए और स्वजन ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

मामले में कैंट थाना प्रभारी अरविंद राय ने बताया कि क्षतिग्रस्त कार को क्रेन से हटवा दिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई।

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