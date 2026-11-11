कानपुर में 27 नवंबर से होगा दो दिवसीय रीजनल कांफ्रेंस 'सृजन' का आयोजन, जुटेंगे देशभर के 1000 से ज्यादा सीए

जागरण संवाददाता, कानपुर। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में बदलती तकनीक, नए कारोबारी अवसरों और आर्थिक चुनौतियों पर मंथन के लिए देशभर के एक हजार से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) कानपुर में जुटेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल (सीआईआरसी) की ओर से करीब एक दशक बाद शहर में 46वीं रीजनल कांफ्रेंस 'सृजन' का आयोजन किया जा रहा है। 27 और 28 नवंबर को मोतीझील स्थित लाजपत भवन में होने वाले इस सम्मेलन की थीम 'रीइमेजिनिंग एंड रीबिल्डिंग' रखी गई है।

सीआईआरसी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मेलन में देश के विभिन्न शहरों से विशेषज्ञ और सीए शामिल होंगे। दो दिवसीय आयोजन में प्रतिभागियों को 12 स्ट्रक्चर्ड कंटीन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन (सीपीई) आवर्स भी मिलेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य सीए पेशेवरों को बदलते कारोबारी परिवेश, तकनीकी नवाचार और नए नियामकीय प्रावधानों से जोड़ना है।

सम्मेलन के पहले दिन 27 नवंबर को बेंगलुरु के सीए नरसिम्हन एलंगोवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के दौर में सीए की बदलती भूमिका पर चर्चा करेंगे। नई दिल्ली के सीए गिरीश आहूजा विदेशी रेमिटेंस, टीडीएस और डीटीएए के प्रावधानों की जानकारी देंगे।