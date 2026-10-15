कानपुर में बैंक मैनेजर अनुराग बाजपेई ने फंदा लगाकर दी जान, ग्राहक पर धोखाधड़ी का आरोप

जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्राहक की धोखाधड़ी और शिकायत पर कार्रवाई न होने से परेशान बंधन बैंक के शाखा प्रबंधक 34 वर्षीय अनुराग बाजपेई ने फंदा लगाकर जान दे दी। कमरे से सुसाइड नोट और एसीपी बाबूपुरवा को दिया गया प्रार्थनापत्र मिला।

पत्नी को मोबाइल फोन पर भेजे गए संदेश और सुसाइड नोट में ग्राहक नितिन गौर की धोखाधड़ी का जिक्र है।उन्नाव निवासी अनुराग बाजपेई गोविंदनगर स्थित बंधन बैंक के गोल्ड लोन विभाग में प्रबंधक थे। वह दो साल से किदवई नगर के एम ब्लाक में शैलजा के मकान में किराये पर रह रहे थे।