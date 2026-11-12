कानपुर के अजीतगंज में बंदरों का आतंक, 10 दिन में 5 मासूम बच्चों समेत 20 लोग घायल

जागरण संवाददाता, कानपुर। बाबूपुरवा के अजीतगंज वार्ड-36 में बंदरों का आतंक लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। पिछले 10 दिनों में बंदरों के हमले में पांच बच्चों समेत 20 लोग घायल हो चुके हैं। आए दिन हो रहे हमलों से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हालात यह हैं कि अभिभावक बच्चों को अकेले घर से बाहर भेजने से भी कतरा रहे हैं।

वहीं, राहगीरों को भी बंदरों के झुंड से बचकर निकलना पड़ रहा है। अजीतगंज स्थित चाचा नेहरू पार्क के आसपास बंदरों का झुंड दिनभर उत्पात मचाता रहता है। बुधवार को सड़क से गुजर रहे सात वर्षीय दिव्यांग जैन पर बंदरों ने हमला कर दिया। बंदरों ने उसके बाएं हाथ की अंगुली में काट लिया। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और किसी तरह बंदरों को भगाकर उसे बचाया। इससे पहले भी बंदर इलाके में रहने वाले तीन वर्षीय हसन, दो वर्षीय फातिमा, चार वर्षीय मनान और पांच वर्षीय आदित्य पर हमला कर उन्हें घायल कर चुके हैं।

क्षेत्र में रहने वाले कमरान और मारूफ ने बताया है कि बंदरों की संख्या और उनका आतंक लगातार बढ़ रहा है। पार्क के आसपास से गुजरने वाले बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक खतरा बना हुआ है। कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम और वन विभाग के अधिकारियों ने समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इससे लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि जिम्मेदार विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं।