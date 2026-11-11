गाजीपुर के इस क्षेत्र में 100 बंदरों के झुंड ने जमाया डेरा, तांडव से दहशत में लोग

जागरण संवाददाता, दुल्लहपुर (गाजीपुर)। दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के बद्दूपुर गांव में करीब 100 बंदरों के झुंड ने ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया है। एक माह से गांव में डेरा जमाए बंदर अब तक 20 लोगों को काटकर घायल कर चुके हैं। बंदरों के आतंक से लोग घरों के बाहर सामान और अनाज रखना छोड़ चुके हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से बंदरों को पकड़कर गांव से बाहर ले जाने की मांग की है।

ग्रामीणों के अनुसार, बंदरों का झुंड अचानक गांव में पहुंचा था। शुरुआत में लोगों को लगा कि कुछ दिनों बाद बंदर खुद ही कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने गांव में ही डेरा जमा लिया। एक छत से दूसरी छत पर कूदते हुए बंदर लोगों और पालतू पशुओं पर हमला कर रहे हैं।