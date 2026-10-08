कानपुर एयरपोर्ट टर्मिनल के पास मिट्टी में मिला मानक से 59 गुना अधिक क्रोमियम, IIT की सर्वे रिपोर्ट में खुलासा

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर की मिट्टी और पानी में रासायनिक जहर घुला हुआ है। चकेरी एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल के पास मिट्टी में मानक से 59 गुना अधिक क्रोमियम पाया गया। यह मामला एनजीटी में पेश की गई आईआईटी कानपुर की सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है। आईआईटी ने ये रिपोर्ट जिला प्रशासन के कहने पर तैयार की थी।

कानपुर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर में क्रोमियम-मर्करी से प्रदूषित इलाकों में मिट्टी, पानी, हवा और अन्न की जांच के निर्देश दिए गए थे। सर्वे आईआईटी कानपुर कर रहा है। पांच अक्तूबर को उप्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल भंवर पाल सिंह जादौन ने एनजीटी में क्रोमियम-मर्करी को लेकर रिपोर्ट पेश की थी।

रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि कानपुर नगर के आठ हाट स्पाट में जाजमऊ औद्योगिक क्षेत्र से सर्वे कार्य पूरा हो गया है। दूसरी ओर रूमा में आंशिक सर्वे हुआ है। 16 जुलाई, 10 और 13 अगस्त को कुल 121 सैंपल लिए गए थे।

इसमें 16 जुलाई को 11 स्वाइल सैंपल, 10 सरफेस वाटर व 12 ग्राउंड वाटर सैंपल हैं। इसी तरह 10 अगस्त को 21 स्वाइल सैंपल, 11 सरफेस वाटर सैंपल व 17 ग्राउंड वाटर सैंपल लिए गए। इसी तरह 13 अगस्त को 17 स्वाइल सैंपल, नौ सरफेस वाटर व 13 ग्राउंड वाटर सैंपल लिए गए थे।

खानचंद्रपुर में पशुओं के अंगों में नहीं मिला क्रोमियम रनियां क्षेत्र के प्रदूषण प्रभावित खानचंद्रपुर और आसपास के गांवों में पालतू पशुओं के शरीर में हेवी मेटल क्रोमियम की मौजूदगी नहीं मिली है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), इज्जतनगर, बरेली में कराई गई जांच में पशुओं के सभी नमूने निगेटिव पाए गए हैं।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजकर आगे की कार्रवाई के लिए अवगत कराया है।खानचंद्रपुर के साथ शिवनाथपुरवा, घरहमपुर और उमरन क्षेत्र में प्रदूषण के प्रभाव को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में मामला विचाराधीन है। अधिकरण के 21 जुलाई, 2026 के आदेश के क्रम में शासन ने प्रभावित क्षेत्र से संबंधित पूर्ण, अद्यतन और प्रमाणिक सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। सीएमओ के अनुसार, तीन अप्रैल को रनियां परिक्षेत्र के प्रभावित गांवों में पालतू पशुओं में हेवी मेटल क्रोमियम की जांच के लिए लिवर, लंग, स्प्लीन और किडनी टिश्यू के नमूने आइवीआरआइ भेजे गए थे।

क्रोमियम प्रदूषण की जांच में जुटा आईआईटी, तीन जिलों में 166 नमूने लिए जाजमऊ-राखी मंडी से लेकर रानिया के खानचंद्रपुर और फतेहपुर के गोधरौली तक चमड़ा उद्योग और क्रोमियम कचरे से हुए प्रदूषण की वैज्ञानिक जांच तेज हो गई। आईआईटी कानपुर ने कानपुर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर के चिन्हित हाट स्पाट में मिट्टी, भूजल और सतही जल के नमूने एकत्र किए।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में 28 सितंबर की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, कानपुर देहात के नौ हाट स्पाट से ही 166 नमूने लिए गए हैं। इनमें 75 भूजल, 19 सतही जल और 72 मिट्टी के नमूने शामिल हैं। आईआईटी कानपुर को तीनों जिलों में भारी धातु प्रदूषण का वैज्ञानिक आकलन, जीआइएस आधारित मैपिंग और पर्यावरणीय उपचार के लिए तकनीकी सुझाव तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए यूपीएसआइडीए की ओर से 2.655 करोड़ रुपये स्वीकृत कर आईआईटी को हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

अक्टूबर से हवा की भी जांच जुलाई से सितंबर के बीच प्रमुख प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में नमूना संग्रह का पहला चरण पूरा किया गया। अब जुलाई से अक्टूबर तक प्रयोगशाला में नमूनों का विश्लेषण किया जाएगा। मानसून के बाद अक्टूबर से वायु गुणवत्ता के नमूने भी लिए जाएंगे। इसी दौरान जीआइएस मैपिंग शुरू होगी। नवंबर से जांच के आधार पर अंतिम तकनीकी सिफारिशें तैयार की जाएंगी।