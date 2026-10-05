कानपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से पिता-पुत्र की मौत, परिवार में पसरा सन्नाटा

जागरण संवाददाता, कानपुर। नर्वल के बांबी गांव निवासी 22 वर्षीय मनोज अपने 55 वर्षीय पिता सुन्दरलाल कुशवाहा के साथ बाइक से बहनोई फूल सिंह से मिलने सचेंडी आए थे। देर रात घर लौटने के दौरान उदयपुर कंजड़न डेरा के पास पीछे से आए अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी।

हादसे में मनोज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता सुन्दरलाल गंभीर रूप से घायल रूप से घायल हो गए। पुलिस ने पिता सुन्दरलाल को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया।