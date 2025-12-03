IIT Kanpur के छात्र का जलवा, मिला 2.9 करोड़ का पैकेज
आईआईटी कानपुर के एक छात्र को 2.9 करोड़ रुपये का सालाना पैकेज मिला है, जो संस्थान के लिए गर्व की बात है। वर्तमान प्लेसमेंट ड्राइव में कई छात्रों को प्र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। आइआइटी कानपुर के सेवायोजन अभियान की अच्छी शुरुआत हुई है। पहले ही दिन बहुराष्ट्रीय कंपनी से 2.9 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मिला है। दो दर्जन से अधिक छात्र-छात्राओं ने मिले प्रस्तावों को स्वीकार भी कर लिया है।
आइआइटी का सेवायोजन अभियान एक दिसंबर से शुरू हुआ है। पहला चरण 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। अधिकृत आंकड़े इसके बाद ही जारी किए जाएंगे लेकिन छात्रों से मिली सूचनाओं से पता चला है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने पिछले सालों के मुकाबले इस बार अच्छी शुरुआत की है।
कंप्यूटर साइंस के एक छात्र को 2.9 करोड़ रुपये का पैकेज मिला है। छात्रों को मिलने वाले अंतरराष्ट्रीय पैकेज भी इस बार बढ़ गए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ और वीजा नियमों के कारण कुल नौकरियों में कमी का अनुमान लगाया जा रहा था। बताया जाता है कि सेवायोजन अभियान में दुनिया की 400 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। आफलाइन के अलावा आनलाइन माध्यम से भी छात्र-छात्राओं का साक्षात्कार कराया जा रहा है।
कैंपस प्लेसमेंट में आने वाली प्रमुख कंपनियों में गूगल, अमेजन, माइक्रोसाफ्ट, फ्लिपकार्ट, जोमाटो, ओरेकल, बीपीसीएल जैसी कंपनियां शामिल हैं। सेवायोजन अभियान में इस साल एक हजार से अधिक छात्र-छात्राओं ने अपना पंजीकरण कराया है।
