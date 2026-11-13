कानपुर में GST फर्जीवाड़ा, फर्जी पते पर रजिस्ट्रेशन, 3.85 करोड़ की टैक्स चोरी

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)। पनकी के फर्जी पते पर फर्म संचालक ने जीएसटी पंजीयन कराया और करीब 21.39 करोड़ रुपये का कारोबार दिखाकर लगभग 3.85 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी कर ली।राज्यकर विभाग की जांच में खुलासा होने के बाद कारोबारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है।

राज्यकर विभाग की उपायुक्त (विशेष अनुसंधान शाखा) क्षेत्र-बी सुषमा सिंह के मुताबिक राजस्थान के जयपुर स्थित सेन कालोनी निवासी रौनक शर्मा ने 12 अप्रैल 2023 को मेसर्स आरएस सर्विसेज के नाम से फर्म का जीएसटी पंजीयन कराया था। पंजीयन के लिए उन्होंने कानपुर का पता आफिस नंबर-25, पीजी ब्वायज हास्टल रतनपुर कालोनी के पास, पुराना कानपुर दर्ज कराया था।

पंजीयन के करीब छह महीने बाद विभागीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय जांच की तो वहां घोषित व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं मिला। जांच में सामने आया कि फर्म संचालक ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कानपुर का पता दिखाकर जीएसटी पंजीयन कराया था।इसके बाद विभाग ने जीएसटी कामन पोर्टल पर उपलब्ध फर्म के कारोबार से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया।