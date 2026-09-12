VIP कल्चर छोड़ ट्रेन से कानपुर पहुंचीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आज AI मंथन 2.0 की करेंगी अध्यक्षता

जागरण संवाददाता, कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले एआइ मंथन 2.0 में शामिल होने के लिए कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शनिवार को उत्सर्ग एक्सप्रेस से कानपुर सेंट्रल पहुंचीं। वह विश्वविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय एआइ मंथन की अध्यक्षता करेंगी।

राज्यपाल के ट्रेन से कानपुर पहुंचने को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन में भी खास चर्चा रही। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने विराजपाल का स्वागत किया। राज्यपाल इससे पहले 9 जुलाई को आयोजित दीक्षा समारोह में भी ट्रेन से ही कानपुर पहुंची थीं। इस बार भी उन्होंने रेल यात्रा को प्राथमिकता दी। उनके इस कदम को सादगी और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहन देने के संदेश से जोड़कर देखा जा रहा है।

एआइ मंथन 2.0 में देशभर के प्रमुख शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों, उद्योग जगत और प्रशासन से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोबोटिक्स, शासन, शोध और रोजगार के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर चर्चा होगी। आइआइटी, एम्स, बीआइटीएस पिलानी, गूगल और आइबीएम समेत कई संस्थानों के विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे।