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OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, आज 12 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Fri, 11 Sep 2026 08:29 PM (IST)

कानपुर, उन्नाव समेत 13 जिलों के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में शनिवार, 12 सितंबर को ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। मरीज विभिन्न ...और पढ़ें

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  1. कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों में ओपीडी सेवाएं उपलब्ध

  2. मेडिसिन, सर्जरी, बाल रोग सहित विभिन्न विभागों में डॉक्टर

  3. अस्पताल जाने से पहले डॉक्टर की उपलब्धता जांचें

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर, उन्नाव समेत 13 जिलों के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में शनिवार, 12 सितंबर को मरीजों के लिए ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। अलग-अलग अस्पतालों में मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा, मनोरोग, ईएनटी और नेत्र रोग समेत विभिन्न विभागों में डॉक्टर मरीजों को परामर्श देंगे। ऐसे में मरीज अस्पताल जाने से पहले संबंधित विभाग और डॉक्टर की उपलब्धता की जानकारी जरूर देख लें। ओपीडी के समय और चिकित्सकों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से बदलाव संभव है। 

ओपीडी तालिका - शनिवार

कानपुर नगर - एलएलआर अस्पताल (शनिवार)

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग डॉक्टर
सर्जरी विभाग डा. संजय काला, डा. सुशांत लूथरा, डा. कुश पाठक, डा. युक्तेश्वर मिश्रा
मनोरोग विभाग डा. धनंजय चौधरी
नाक, कान, गला (ENT) डा. मो. काजी साकिब
मेडिसिन विभाग डा. एमपी सिंह, डा. ललित कुमार, डा. ब्रजेश कुमार
त्वचा रोग विभाग डा. युगल राजपूत
बाल रोग विभाग डा. प्रतिभा सिंह, डा. आराधना गुप्ता
दंत रोग विभाग डा. अशरफउल्ला
नेत्र रोग विभाग डा. नम्रता पटेल
हड्डी रोग विभाग डा. चंद्रशेखर वर्मा, डा. रचित भट्नागर
जीएसवीएसएस पीजीआइ (कानपुर)
न्यूरोलाजी डा. सौरभ निगम, डा. अभिषेक सचान
न्यूरोसर्जरी डा. अभिषेक गुप्ता, डा. प्रथमेश मिश्रा
यूरोलाजी डा. प्रखर पटेल
नेफ्रोलाजी डा. सुब्रह्मयम त्रिपाठी
पेन मेडिसिन डा. चंद्रशेखर
उर्सुला अस्पताल (कानपुर)
फिजिशियन डा. प्रीति मेहता, डा. बीरबल
दंत रोग डा. अवनीश गुप्ता
चेस्ट फिजिशियन डा. अरविंद अवस्थी, डा. एसपी जौहरी
सर्जन डा. वीकेएस कटियार
ईएनटी (ENT) डा. अपूर्वा
नेत्र रोग विभाग डा. बीडी सेठ
आर्थोपेडिक (हड्डी) डा. श्री प्रकाश, डा. अशोक कुमार
बाल रोग डा. आरसी यादव, डा. सूरज शिवहरे
त्वचा रोग डा. अरुण सहगल
मनोरोग डा. आरती
हृदय रोग संस्थान (कानपुर)
मेडिसिन विभाग डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
कार्डियक सर्जरी डा. नीरज प्रकाश
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय (कानपुर)
चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. अवधेश कुमार
 

उन्नाव - जिला पुरुष व महिला अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
जिला पुरुष अस्पताल
विभाग डॉक्टर
नाक, कान और गला डा. निरुपम अवस्थी
मेडिसिन (फिजीशियन) डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
बालरोग विशेषज्ञ डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
नेत्ररोग विभाग डा. संजीव कुमार
सर्जरी विभाग डा. संजय वर्मा, डा. वीसी पांडेय
हड्डी रोग विभाग डा. घनश्याम साजिदा, डा. मनीष चौरसिया, डा. विकास सचान
त्वचारोग विभाग डा. प्रियंका श्रीवास्तव
दंत रोग विभाग डा. अमरेश कुमार
एनसीडी / फीवर क्लीनिक डा. अमित तिवारी / डा. सत्येंद्र
जिला महिला अस्पताल
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. अर्चना
संपर्क नंबर: CMO उन्नाव: 8005192700 | CMS पुरुष: 8005192800 | CMS महिला: 8318233993
 
 

फतेहपुर - मेडिकल कालेज व जिला अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
मेडिकल कालेज
विभाग डॉक्टर
मेडिसिन डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम
नाक, कान, गला डा. तरुण, डा. अभिनव
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
बाल रोग / नेत्र रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल / डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
त्वचा / फुफ्फुसीय / कार्डियो डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान / डा. साक्षी दुबे / डा. अनुराग गुप्ता
मनोचिकित्सा डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
जिला अस्पताल
जनरल सर्जन / वरिष्ठ परामर्शदाता डा. संतोष / डा. एनके सक्सेना
जनरल फिजीशियन डा. तापस त्रिपाठी, डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह, डा. डीके वर्मा
नाक, कान, गला डा. अभिनव, डा. नवीन
बाल / नेत्र / हड्डी / चर्म डा. मूलचंद / डा. आदर्श / डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन / डा. सोनम सचान
कार्डियोलाजी डा. राजीव तिवारी
 

फर्रूखाबाद - डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग डॉक्टर
जनरल सर्जन डा. अभिषेक जोयल
फिजीशियन डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
बाल रोग विशेषज्ञ डा. विवेक सक्सेना, डा. अनूप दीक्षित, डा. अंकिता वर्मा
नेत्र / हड्डी / ह्रदय रोग डा. मेघा सक्सेना / डा. ऋषिकांत वर्मा / डा. मनोज पांडेय
नाक-कान-गला विशेषज्ञ डा. नवनीत कुमार
पैथोलाजिस्ट / माइक्रोबायोलिस्ट डा. जय सिंह / डा. प्रवीन कुमार
दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
DM: 9454417552 | SP: 9454400267 | एंबुलेंस: 108/102 | महिला हेल्पलाइन: 1090
 

कन्नौज - राजकीय मेडिकल कालेज व जिला अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
राजकीय मेडिकल कालेज (तिर्वा)
विभाग डॉक्टर
जनरल मेडिसिन / सर्जरी डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह / डा. अजीत सिंह
अस्थि / बाल / प्रसूति रोग डा. रोहित यादव / डा. कैलाश सोनी / डा. शिखा भारती, डा. अमृता नायक
नाक-कान-गला / मानसिक डा. अवनीश कुमार / डा. अम्ब्रीश मिश्रा
दंत / नेत्र / त्वचा रोग डा. हर्षिता गौतम / डा. जटा शंकर, डा. करिश्मा / डा. गौरव पालीवाल
CMS डा. दिलीप सिंह: 9415487268
जिला अस्पताल (जसौली)
कक्ष 2 - हड्डी रोग डा. सूरज कुमार
कक्ष 3 & 4 - फिजीशियन डा. चितरंजन, डा. निकेतन सक्सेना
कक्ष 12 - ईएनटी (ENT) डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
कक्ष 13 - बाल रोग डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
कक्ष 19 - दंत रोग डा. अरविंद
कक्ष 20 - नेत्र रोग डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
कक्ष 26 - सर्जन डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
कक्ष 27 - मनोरोग डा. स्वाति कटियार
कक्ष 28 - फिजीशियन डा. भूपेश कुमार पपने
महिला विंग (फिजीशियन) डा. एके जाटव, डा. आंचल, डा. निधि
CMS डा. गोपाल नारायण द्विवेदी: 9454455303
 

कानपुर देहात - मेडिकल कालेज

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग डॉक्टर
मेडिसिन डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
नाक, कान, गला डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सविता साहू, डा. गीता यादव
हड्डी / बाल / नेत्र रोग डा. राम कुमार गौतम / डा. अमर चंद्र गुप्ता / डा. जयवर्धन
त्वचा / मनोरोग / सर्जरी / दंत डा. प्रसून सचान / डा. धर्मवीर चौधरी / डा. जसवीर / डा. रूबी द्विवेदी
मेडिकल कालेज शिकायत नंबर: 9506502480
 
 

इटावा - जिला अस्पताल व यूपीयूएमएस सैफई

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
विभाग डॉक्टर
जनरल मेडिसिन / चेस्ट डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव / डा. विकास राजपूत
बालरोग / सर्जन / दंतरोग डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र / डा. अनूप, डा. मंगल / डा. अतुल, डा. रितु, डा. प्रिया
नाक, कान, गला रोग डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विवि सैफई अस्पताल
नाक, कान, गला (ENT) डा. संजीव यादव, डा. कंचन चौधरी
जनरल सर्जरी डा. सोमेंद्र पाल सिंह, डा. शेष कुमार वर्मा, डा. सुधांशु मिश्रा, डा. समीर गुप्ता
स्त्री रोग / नेत्र रोग डा. अनुराधा, डा. आकांक्षा / डा. दीप्ती जोशी
हड्डी रोग / मनोरोग / बाल डा. जसवीर सिंह, डा. अंकित मित्तल / डा. धीरेंद्र कुमार / डा. निशांत शर्मा
 
 

हमीरपुर - जिला अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
कमरा नं. / विभाग डॉक्टर
कमरा 07 - त्वचा रोग डा. अतुल वर्मा
कमरा 08 - हड्डी रोग डा. ब्रम्हप्रकाश सचान
कमरा 101 - जनरल सर्जरी डा. महेंद्र सिंह
कमरा 102 - फिजीशियन डा. परमेंद्र प्रजापति
कमरा 114 - जनरल ओपीडी डा. मोहित
कमरा 115 - नाक, कान व गला डा. विकास यादव
कमरा 116 - दंत रोग डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
कमरा 120 - नेत्र रोग डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
कमरा 126 - बाल रोग डा. आशुतोष निरंजन
 
 

चित्रकूट - जिला अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग डॉक्टर
जनरल सर्जन / फिजिशियन डा. साकिब अनवर / डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
नाक कान गला / जनरल फिजिशियन डा. राम नरेश राजपूत / डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
बाल रोग / नेत्र रोग डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र, डा. शेफाली / डा. रमेश, डा. अरुण
हड्डी / स्त्री / दंत / गैर संचारी डा. प्रबल प्रताप / डा. श्वेता मिश्रा / डा. राजीव पाल / डा. भास्कर सिंह
CMS डा. शैलेंद्र कुमार: 8005192745
 
 

औरैया - जिला अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग डॉक्टर
चेस्ट फिजिशियन डा. अवधेश कटियार
बाल रोग विशेषज्ञ डा. पंकज कुमार
नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. राम प्रकाश
स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. मंजू सचान
दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोहित गहोई
ENT / मनोरोग / हड्डी / सर्जन उपलब्ध नहीं
 
 

महोबा - जिला अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग डॉक्टर
मनोरोग विभाग प्रेमदास व अंकिता गुप्ता (काउंसलर)
नाक, कान, गला / मेडिसिन डा. नरेंद्र राजपूत / डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
बाल रोग / सर्जन / हड्डी / नेत्र डा. गोपाल प्रसाद / डा. राहुल कुमार / डा. हेमेंद्र / डा. डीके राय
 
 

बांदा - जिला व मेडिकल कालेज अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
जिला अस्पताल
विभाग डॉक्टर
रेडियोलाजिस्ट / सर्जन डा. किशुन कुमार / डा. रामेंद्र, डा. आदिति, डा. प्रतीक्षा, डा. साश्वत
फिजीशियन / ENT डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल / डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
बाल रोग / नेत्र रोग डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत / डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
हड्डी / स्त्री / मनोरोग / दंत डा. संदीप, डा. रविंद्र नाथ, डा. विकासदीप / डा. सुनीता / डा. आलोक / डा. प्रसून
रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज (समय: 09:00 AM - 03:00 PM)
मेडिसन / सर्जरी / बालरोग डा. आकिव फारूकी / डा. संजय कुमार / डा. अनीता अग्रहरि
चर्मरोग / अस्थि / ईएनटी डा. कुंदन चौहान / डा. मनोज वर्मा / डा. जितेंद्र यादव
नेत्र / मानसिक / चेस्ट / दंत / स्त्री डा. आकाश / डा. हिमांशु / डा. राजकमल / डा. निधि / डा. मीनाक्षी
 
 

उरई - जिला व मेडिकल कालेज अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
जिला चिकित्सालय
विभाग डॉक्टर
अस्थि / सर्जरी / बाल रोग डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम / डा. केपी सिंह / डा. विनय, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव
जनरल मेडिसिन / दंत / ENT डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम / डा. गरिमा तिवारी / डा. बीपी सिंह
जिला नेत्र चिकित्सालय डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा (नेत्र विभाग)
राजकीय मेडिकल कालेज
जनरल मेडिसिन / अस्थि / सर्जरी डा. कुलदीप / डा. प्रांशु शर्मा / डा. सुशील कुमार, डा. शिवा कुमार
स्त्री रोग / बाल रोग / मनोरोग डा. सुधा गंगवार / डा. कामिनी राजपूत / डा. आशीष कुमार
दंत / नेत्र / नाक-कान-गला डा. हिना, डा. मदन मोहन / डा. नवीन, डा. रूबी / डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका
चर्म रोग / टीबी एंड चेस्ट डा. राघवेंद्र प्रताप, डा. मधुलिका गुप्ता / डा. सुनील कुमार निखर

 