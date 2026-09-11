OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, आज 12 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

कानपुर, उन्नाव समेत 13 जिलों के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में शनिवार, 12 सितंबर को ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। मरीज विभिन्न ...और पढ़ें
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कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों में ओपीडी सेवाएं उपलब्ध
मेडिसिन, सर्जरी, बाल रोग सहित विभिन्न विभागों में डॉक्टर
अस्पताल जाने से पहले डॉक्टर की उपलब्धता जांचें
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर, उन्नाव समेत 13 जिलों के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में शनिवार, 12 सितंबर को मरीजों के लिए ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। अलग-अलग अस्पतालों में मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा, मनोरोग, ईएनटी और नेत्र रोग समेत विभिन्न विभागों में डॉक्टर मरीजों को परामर्श देंगे। ऐसे में मरीज अस्पताल जाने से पहले संबंधित विभाग और डॉक्टर की उपलब्धता की जानकारी जरूर देख लें। ओपीडी के समय और चिकित्सकों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से बदलाव संभव है।
ओपीडी तालिका - शनिवार
कानपुर नगर - एलएलआर अस्पताल (शनिवार)
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग
डॉक्टर
सर्जरी विभाग
डा. संजय काला, डा. सुशांत लूथरा, डा. कुश पाठक, डा. युक्तेश्वर मिश्रा
मनोरोग विभाग
डा. धनंजय चौधरी
नाक, कान, गला (ENT)
डा. मो. काजी साकिब
मेडिसिन विभाग
डा. एमपी सिंह, डा. ललित कुमार, डा. ब्रजेश कुमार
त्वचा रोग विभाग
डा. युगल राजपूत
बाल रोग विभाग
डा. प्रतिभा सिंह, डा. आराधना गुप्ता
दंत रोग विभाग
डा. अशरफउल्ला
नेत्र रोग विभाग
डा. नम्रता पटेल
हड्डी रोग विभाग
डा. चंद्रशेखर वर्मा, डा. रचित भट्नागर
जीएसवीएसएस पीजीआइ (कानपुर)
न्यूरोलाजी
डा. सौरभ निगम, डा. अभिषेक सचान
न्यूरोसर्जरी
डा. अभिषेक गुप्ता, डा. प्रथमेश मिश्रा
यूरोलाजी
डा. प्रखर पटेल
नेफ्रोलाजी
डा. सुब्रह्मयम त्रिपाठी
पेन मेडिसिन
डा. चंद्रशेखर
उर्सुला अस्पताल (कानपुर)
फिजिशियन
डा. प्रीति मेहता, डा. बीरबल
दंत रोग
डा. अवनीश गुप्ता
चेस्ट फिजिशियन
डा. अरविंद अवस्थी, डा. एसपी जौहरी
सर्जन
डा. वीकेएस कटियार
ईएनटी (ENT)
डा. अपूर्वा
नेत्र रोग विभाग
डा. बीडी सेठ
आर्थोपेडिक (हड्डी)
डा. श्री प्रकाश, डा. अशोक कुमार
बाल रोग
डा. आरसी यादव, डा. सूरज शिवहरे
त्वचा रोग
डा. अरुण सहगल
मनोरोग
डा. आरती
हृदय रोग संस्थान (कानपुर)
मेडिसिन विभाग
डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
कार्डियक सर्जरी
डा. नीरज प्रकाश
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय (कानपुर)
चेस्ट रोग विशेषज्ञ
डा. अवधेश कुमार
उन्नाव - जिला पुरुष व महिला अस्पताल
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
जिला पुरुष अस्पताल
विभाग
डॉक्टर
नाक, कान और गला
डा. निरुपम अवस्थी
मेडिसिन (फिजीशियन)
डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
बालरोग विशेषज्ञ
डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
नेत्ररोग विभाग
डा. संजीव कुमार
सर्जरी विभाग
डा. संजय वर्मा, डा. वीसी पांडेय
हड्डी रोग विभाग
डा. घनश्याम साजिदा, डा. मनीष चौरसिया, डा. विकास सचान