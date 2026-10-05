कानपुर में गंगा के जलस्तर में मामूली गिरावट, बैराज से 3.80 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा

जागरण संवाददाता, कानपुर। उफान पर बह रही गंगा नदी के जलस्तर में पिछले 24 घंटे के दौरान 12 सेंटीमीटर की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। इससे तटीय और कटरी क्षेत्रों के लोगों को थोड़ी राहत मिली है।

हालांकि, भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है और प्रशासनिक स्तर पर अलर्ट जारी है। सिंचाई विभाग के अनुसार शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर कम होकर 112.96 मीटर पर आ गया है, लेकिन नदी अब भी चेतावनी बिंदु के करीब बह रही है।