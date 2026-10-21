Railway Updates: कोहरे का ट्रेनों पर दिखने लगा असर, काठगोदाम गरीबरथ व हमसफर एक्सप्रेस निरस्त, कई के फेरे घटे

जागरण संवाददाता, कानपुर। कोहरे के मौसम में परिचालन के कारणों से कई ट्रेनों के निरस्तीकरण से लेकर उनके फेरों में कमी करने का रेलवे ने निर्णय लिया है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डा. शिवम शर्मा ने बताया कि ट्रेन नंबर 12209 कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम गरीब रथ एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार को आठ दिसंबर, 26 से दो मार्च,27 तक 13 फेरों के लिए निरस्त रहेगी।

इसी तरह ट्रेन नंबर 12210 काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार सात दिसंबर,26 से एक मार्च, 27 तक13 फेरों के लिए निरस्त रहेगी। इसके अलावा ट्रेन नंबर 12595 गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन 15 दिसंबर, 26 से 14 फरवरी,27 तक निरस्त रहेगी।

इसी तरह 12596 हमफसर एक्सप्रेस 16 दिसंबर, से 15 फरवरी तक सप्ताह में तीन दिन निरस्त रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 22857 संतरागाछी-आनंद विहार टर्मिनल सात दिसंबर से 22 फरवरी तक 12 फेरों के लिए निरस्त रहेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 22858 संतरागाछी एक्सप्रेस भी निरस्त रहेगी।

इन ट्रेनों के घटाए गए फेरे

सीपीआरओ डा. शिवम शर्मा ने बताया कि ट्रेन नंबर 22405 भागलपुर-आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ प्रत्येक गुरुवार को तीन, 10, 17, 24 व 31 दिसंबर के अलावा जनवरी में सात, 14, 21, 28 व चार, 11, 18 व 25 फरवरी को निरस्त रहेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 22406 आनंद विहार टर्मिनल-भागलपुर एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार दो, नौ, 16, 23, 30 दिसंबर, छह जनवरी, 13, 20, 27 जनवरी व तीन फरवरी, 10, 27 व 24 फरवरी को निरस्त रहेगी।