Train News: दीपावली से पहले अयोध्या जाने वाली ट्रेनों में टिकट फुल, वंदेभारत ही विकल्प; स्पेशल ट्रेन में सीटें खाली

जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली पर रामलला के दर्शन और रामनगरी में त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे लोगों को को ट्रेनों में सीट पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है। कई ट्रेनों में दो सौ वेटिंग के बाद स्थिति रिग्रेट की बन चुकी है। आठ नवंबर को दीपावली है, इससे पहले एक से सात नवंबर के बीच अयोध्या जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

कानपुर से अयोध्या के लिए छह ट्रेनें गुजरती हैं। इनमें लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ ही वंदेभारत और स्पेशल ट्रेनें भी हैं। कैफियात, फरक्का, पटना एक्सप्रेस, छपरा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में सीटें नहीं हैं। दूसरी ओर सिर्फ वंदेभारत में टिकट मिल सकता है। त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इस रूट पर दो स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है।

इनमें से एक ट्रेन में टिकट नहीं है। वहीं दूसरी स्पेशल ट्रेन में टिकट है, लेकिन यात्री उसमें बुकिंग कराने से गुरेज कर रहे हैं। सात नवंबर की ट्रेन में उन्हें यात्रा करने में ये परेशानी है कि स्पेशल ट्रेन कहीं रास्ते में फंसी तो उनका पर्व ट्रेन में ही गुजर जाएगा।