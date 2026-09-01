बच्चों को खेत-खलिहान से निकालकर पहुंचाया स्कूल, कानपुर की डा. कामायनी शर्मा को मिलेगा शिक्षक पुरस्कार
कानपुर की सहायक अध्यापक डॉ. कामायनी शर्मा को राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने ग्रामीण बच्चों को ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर की डॉ. कामायनी शर्मा को राज्य अध्यापक पुरस्कार
ग्रामीण बच्चों को खेत-खलिहान से स्कूल में नामांकित किया
छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए प्रेरित किया
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर शहर से दूर ककवन ब्लाक के औरोंतहारपुर गांव का पीएम श्री संविलियन विद्यालय। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में वर्तमान में 300 विद्यार्थी अध्ययरत हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कभी स्वजन के साथ खेत-खलिहान जाया करते थे। स्वजन को शिक्षा का महत्व बताकर बच्चों का स्कूल में नामांकन कराया।
होनहार बच्चों ने मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं में मेधा दिखाई। इस स्कूल में पदस्थ सहायक अध्यापक डा. कामायनी शर्मा को इन्हीं सकारात्मक प्रयासों की वजह से राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। पांच सितंबर को शिक्षक दिवस पर उन्हें यह पुरस्कार लखनऊ में होने वाले समारोह में मिलेगा।
वह बताती हैं कि गांव के लोग बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक नहीं थे। घर-घर जाकर जागरुकता अभियान चलाया। धीरे-धीरे नामांकन बढ़ना शुरू हुआ। बच्चों को राष्ट्रीय आविष्कार विज्ञान, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई तो सकारात्मक परिणाम दिखने लगे।
वर्ष 2019 में पहली बार बच्चों को पांच दिन के लिए किदवई नगर में आयोजित मीना मंच की कार्यशाला में जाना था। अभिभावक बच्चों को भेजने के लिए राजी नहीं थे। दूर से आने और सड़क खराब होने से बच्चे समय पर प्रतियोगिता में नहीं पहुंच पाते थे। ऐसे में बच्चों को एक दिन पहले काकादेव एम ब्लाक स्थित आवास पर ठहराती थीं।
वर्ष 2019-20 में बच्चों ने कुश्ती में मंडल स्तर पर जीत हासिल की। बता दें, डा. कामायनी स्कूल में वर्ष 2017 से कार्यरत हैं। उनका विशिष्ट बीटीसी बैच 2004 है और वर्ष 2006 में बेसिक शिक्षा विभाग में उन्हें नियुक्ति मिली।
केमिस्ट्री विषय से एमएमसी और सीएसजेएमयू से हिंदी साहित्य में सुभद्रा कुमारी चौहान पर पीएचडी की है। वह कविता, लेख और कहानी लेखन के साथ साहित्यिक गतिविधियों में निरंतर सहभागिता करती हैं। उन्होंने काव्य संग्रह और लघु कथा संग्रह में भी योगदान दिया है।