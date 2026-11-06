कानपुर बस अड्डे पर दीवाली पर्व में घर जाने के लिए यात्रियों की मारामारी, सैकड़ों बसें कार्यशाला में खड़ी

जागरण संवाददाता, कानपुर। ट्रेनों के साथ ही बसों में भी मारामारी की स्थिति रही। शहीद मेजर सलमान खान अंतरराज्यीय झकरकटी बस अड्डे पर गंतव्य को जाने के लिए यात्री बसों के चक्कर में पूरे दिन परेशान रहे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों की अधिकांश बसें बस अड्डे पर ही नहीं आईं और वह बाहर रेलवे पुल से टाटमिल चौराहा पार करके भी जगह-जगह खड़े होकर सवारियां बैठाती रहीं।

बस अड्डे पर अव्यवस्था के चलते हरदोई, रायबरेली, बस्ती समेत कई जिलों की बसें यात्रियों को खोजे नहीं मिलीं। बस के इंतजार में खड़े विनोद ने बताया, हरदोई जाना है। सुबह 11 बजे से इंतजार में दोपहर के दो बज गए, पर बस नहीं मिली है। ऐसे ही अन्य कई यात्री इंतजार के बाद जब लखीमपुर, सुल्तानपुर, बस्ती व अन्य संबंधित गंतव्य की बसें नहीं आई, तब उन्होंने पूछताछ केंद्र पर जानकारी की तो, पता चला कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों की बसें बस अड्डे के अंदर नहीं आ रही हैं।

वहीं, कई बसें खराबी के चलते कार्यशाला में खड़ी रहीं। करीब 200 बसें डिपो की कार्यशाला में ही खड़ी हैं, उनकी मरम्मत हो रही है। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार के अनुसार, कार्यशाला से निकली बस रास्ते में खराब हो जा रही है, जाहिर की मरम्मत में लापरवाही बरती गई होगी। इस मामले में कार्रवाई करेंगे।