संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)। कल्याणपुर कला स्थित हास्टल के बंद कमरे में पंखे से लटका डिलीवरीमैन का शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। दुर्गंध आने पर घटना की जानकारी हुई।

सूचना पर पहुंची पुलिस और फारेंसिस टीम ने जांच पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम भेजने की तैयारी में जुटी है।दिवंगत आखिरी बार 19 नवंबर को आखिरी बार देखा गया था।सुसाइड नोट में उसने लिखा कि सबको एक दिन मरना है।

कल्याणपुर कला स्थित अवनीश यादव व्यायज हास्टल के सेकेंड फ्लोर पर स्थित कमरे से दुर्गंध आने पर पड़ोस के कमरों में रहने वाले छात्रों ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फारेंसिक टीम ने दरवाजा तोड़ा तो शव फंदे पर लटका मिला। जिसे नीचे उतार कर उसकी पहचान कराई गई।

दिवंगत की पहचान मूलरूप से बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के नौगवां निवासी गोपाल वर्मा के 30 वर्षीय पुत्र केशव वर्मा के रूप के हुई है। वर्तमान में पूरा परिवार हिमांचल के कांगड़ा जिले के पालमपुर में रहता है। परिवार में पिता गोपाल वर्मा के अलावा मां और बहन भी है।