मशीन गन से लेकर धनुष और सारंग तोप...कानपुर में यहां लगा हथियारों का मेला,  'आत्मनिर्भर भारत' के तहत दिखी सेना की ताकत

जागरण संवाददाता, कानपुर। अरमापुर स्थित तीन आयुध निर्माणियोंमें बनने वाले हथियार जैसे मोर्टार, कारबाइन, मशीन गन, इंसास, टैंक की बैरल व मशीन गन को बेहद करीब से देखने के लिए बुधवार दोपहर से अर्मापुर एस्टेट स्थित समाज सदन में शहरवासी पहुंचे। सभी उत्साहित नजर आए।

कंपनी की ओर से 30 सितंबर और एक अक्टूबर को रक्षा प्रदर्शनी लगाई गई है। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होने वाली प्रदर्शनी में शहरवासियों को रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों से 'आत्मनिर्भर भारत' और सेना की असली ताकत देखने को मिली। प्रदर्शनी का शुभारंभ कंपनी के सीएमडी उमेश सिंह ने किया।

एक अक्टूबर को पांच साल का सफल सफर पूरा कर छठवें वर्ष में प्रवेश करेगी। इसी क्रम में कंपनी ने दो दिवसीय हथियारों का मेला लगाया जिसमें कम्पनी के अधीन आठ फैक्ट्रियों में बनने छोटे और बड़े हथियार, टैंक की बैरल सहित अन्य रक्षा उत्पादों को प्रदर्शित किया गया।