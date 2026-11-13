कानपुर में डाटा एक्सपर्ट के संस्थापक दीपक शुक्ला ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में बताई वजह

जागरण संवाददाता, कानपुर। रायपुरवा थाना क्षेत्र के आचार्य नगर में रहने वाले 54 वर्षीय दीपक शुक्ला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह डाटा एक्सपर्ट कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान के संस्थापक थे। सुसाइड नोट में उन्होंने शुगर और बीपी से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखी है।