कानपुर में डाटा एक्सपर्ट के संस्थापक दीपक शुक्ला ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में बताई वजह
कानपुर में डाटा एक्सपर्ट कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान के संस्थापक 54 वर्षीय दीपक शुक्ला ने आचार्य नगर में फंदा लगाकर आत्महत्या ...और पढ़ें
HighLights
डाटा एक्सपर्ट संस्थान के संस्थापक दीपक शुक्ला ने की आत्महत्या।
सुसाइड नोट में शुगर और बीपी को बताया परेशानी का कारण।
कानपुर के आचार्य नगर में 54 वर्षीय दीपक ने फंदा लगाया।
जागरण संवाददाता, कानपुर। रायपुरवा थाना क्षेत्र के आचार्य नगर में रहने वाले 54 वर्षीय दीपक शुक्ला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह डाटा एक्सपर्ट कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान के संस्थापक थे। सुसाइड नोट में उन्होंने शुगर और बीपी से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखी है।