Rain Alert: चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’का कानपुर में प्रभाव, करवाचौथ से पहले बदला शहर का मौसम, अब दो दिन बारिश

जागरण संवाददाता, कानपुर। करवाचौथ से पहले शहर के मौसम में बदलाव के संकेत हैं। बुधवार सुबह से आसमान में हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के लैंडफाल और उससे जुड़े मौसमी सिस्टम का असर कानपुर तक पहुंच सकता है। इससे अगले दो से तीन दिन बादलों की आवाजाही बढ़ने और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावना है। 29 और 30 अक्टूबर को मौसम में बदलाव ज्यादा दिखाई दे सकता है।

करवाचौथ पर भी बादल छाने और बारिश के आसार बने हुए हैं। बुधवार को अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 17.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 92 और न्यूनतम 45 प्रतिशत दर्ज की गई। हवा की औसत गति 1.3 किलोमीटर प्रति घंटा रही और दिशा उत्तर-पश्चिम थी।

मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। गुरुवार तड़के हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दोपहर में बादल छाए रहने के साथ उमस का असर रहेगा, जबकि शाम को मौसम कुछ साफ होने की संभावना है। सुबह और शाम हल्की ठंडक महसूस होगी, वहीं दिन में धूप निकलने पर गर्मी का अहसास हो सकता है।