विद्यार्थियों में सोचने और तर्क की क्षमता बढ़ाएगा AI, कानपुर के 30 शिक्षकों को मिला 'फर्मी एआई' टूल का प्रशिक्षण
सीएसजेएमयू कानपुर में 30 शिक्षकों को 'फर्मी एआई' टूल का प्रशिक्षण दिया गया है। यह टूल विद्यार्थियों को सीधे जवाब ...और पढ़ें
HighLights
सीएसजेएमयू में 30 शिक्षकों को फर्मी एआई टूल का प्रशिक्षण।
विद्यार्थियों में तर्क आधारित सोच और समस्या-समाधान कौशल विकसित होगा।
आईआईटी खड़गपुर की टीम ने यह उन्नत एआई टूल विकसित किया।
जागरण संवाददाता, कानपुर। विद्यार्थियों को सवालों के सीधे जवाब देने के बजाय सोचने और तर्क आधारित समाधान सिखाने में अब एआइ मदद करेगा। सीएसजेएमयू में विभिन्न संकायों के 30 शिक्षकों को 'फर्मी एआइ' टूल का प्रशिक्षण दिया गया।
आईआईटी खड़गपुर के प्रो. पार्थ प्रतिम चक्रवर्ती की टीम द्वारा विकसित यह टूल समस्या को समझने और उसके विभिन्न चरणों पर ध्यान केंद्रित करता है। गणित, ज्यामिति, इलेक्ट्रानिक्स व बायोस्टैटिस्टिक्स जैसे जटिल विषयों के शिक्षण में इसका प्रभावी उपयोग किया जा सकेगा।