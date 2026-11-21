जागरण संवाददाता, कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) की सत्र 2026-27 की विषम सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन एक दिसंबर से शुरू होगा। समय से परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए विश्वविद्यालय डिजिटल मूल्यांकन केंद्रों की संख्या बढ़ाएगा। इसके लिए पांच और महाविद्यालयों ने अपने यहां केंद्र बनाने का प्रस्ताव दिया है। शनिवार को कुलपति की अध्यक्षता में राजकीय और अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ हुई आनलाइन बैठक में मूल्यांकन की तैयारियों की समीक्षा की गई।



विश्वविद्यालय ने पहले चरण में 26 डिजिटल मूल्यांकन केंद्र निर्धारित किए हैं। बैठक में इन केंद्रों पर कंप्यूटर, इंटरनेट और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की तैयारियों की जानकारी ली गई। कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने कहा कि मूल्यांकन जल्द पूरा कराना जरूरी है, जिससे परीक्षा परिणाम निर्धारित समय पर जारी किए जा सकें।

इसके लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पीपीएन कालेज, आचार्य नरेंद्र देव नगर निगम महाविद्यालय और दयानंद गर्ल्स पीजी कालेज (कानपुर), नेहरू पीजी कालेज (छिबरामऊ) और इंदिरा गांधी राजकीय महाविद्यालय (बांगरमऊ) के प्राचार्यों ने अपने यहां डिजिटल मूल्यांकन केंद्र बनाने का अनुरोध किया। बैठक में अनुदानित और राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की ओर से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किए जाने पर कुलपति ने नाराजगी जताई।