CSA Kanpur में अब बायोमीट्रिक से दर्ज होगी छात्रों की हाजिरी, 80% उपस्थिति पूरी करने पर ही बैठ सकेंगे परीक्षा में 

जागरण संवाददाता, कानपुर। चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) में अब शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति कागजी रजिस्टर के बजाय बायोमीट्रिक से दर्ज होगी। विश्वविद्यालय की सभी कक्षाओं और विभागों में 150 से अधिक मशीनें लगाने की तैयारी है।

इनमें फिंगरप्रिंट के बजाय फेस रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल होगा। शिक्षक और कर्मचारी निर्धारित स्थान पर पहुंचते ही चेहरे की पहचान के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। आने-जाने का पूरा डिजिटल रिकार्ड भी तैयार होगा। साथ ही छात्रों की उपस्थित भी इसी के माध्यम से दर्ज होगी। यह मशीने क्लास के बाहर लगाई जाएगी।

कुलपति डा. संजीव गुप्ता की पहल का उद्देश्य केवल हाजिरी की व्यवस्था बदलना नहीं, बल्कि कक्षाओं के नियमित संचालन को सुनिश्चित करना है। डिजिटल रिकार्ड से प्रशासन शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी कर सकेगा। इससे निर्धारित समय पर शिक्षकों की कक्षाओं में उपलब्धता सुनिश्चित करने और शिक्षण व्यवस्था की समीक्षा में भी मदद मिलेगी।

सीएसए में कृषि के साथ हार्टिकल्चर, फारेस्ट्री, कृषि अभियांत्रिकी, डेयरी और फिशरीज समेत कृषि से जुड़े विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती है। यहां सैद्धांतिक शिक्षण के साथ प्रयोगशाला और फील्ड प्रशिक्षण भी पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में शिक्षकों की नियमित मौजूदगी से प्रयोगशाला, खेत और अन्य व्यावहारिक प्रशिक्षण गतिविधियों को भी निर्धारित समय पर संचालित करने में मदद मिलेगी।

वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों की उपस्थिति को लेकर भी सख्ती बरतेगा। विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। निर्धारित उपस्थिति पूरी करने वाले विद्यार्थियों को ही परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इससे विद्यार्थियों की कक्षाओं में नियमित भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर रहेगा।