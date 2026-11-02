सीएम युवा उद्यमी योजना: नौकरी छोड़ कारोबार की ओर बढ़े कदम, कानपुर में 4080 युवाओं ने शुरू किया अपना बिजनेस

अमन तिवारी, कानपुर। नौकरी की तलाश तक सीमित रहने के बजाय अब शहर के युवा अपना कारोबार खड़ा करने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ने इस बदलाव को गति दी है। बीते करीब डेढ़ वर्ष में कानपुर नगर में 4080 युवाओं ने अपने उद्यम शुरू किए हैं। उद्योग विभाग के अनुसार इन इकाइयों के लिए 17.21 करोड़ रुपये का ऋण और 16.61 करोड़ रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है।

योजना का असर छोटे विनिर्माण, सेवा और स्वरोजगार आधारित कारोबारों में साफ दिखाई दे रहा है। सरकारी वित्तीय सहायता मिलने से युवा खुद का रोजगार खड़ा करने के साथ अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर तैयार कर रहे हैं।

वर्तमान वित्तीय में अप्रैल से अब तक 1079 नए उद्यम स्थापित हुए हैं। इनके लिए 4.65 करोड़ रुपये का ऋण और 4.41 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत की गई है। वहीं बीते वर्ष 3001 युवाओं ने योजना का लाभ लेकर 12.80 करोड़ रुपये का ऋण और 12.19 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्राप्त की थी।

योजना का उद्देश्य युवाओं को नौकरी खोजने के बजाय उद्यमी बनाना है। ऋण और सब्सिडी के सहारे युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद मिल रही है, जिससे जिले में उद्यमिता और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिल रही है। -अंजनीश प्रताप सिंह, उपायुक्त उद्योग। एक नजर में योजना प्रथम चरण में पांच लाख तक का ऋण बिना किसी गारंटी के और 100 फीसद ब्याज-मुक्त दिया जाता है।

यदि पहला उद्यम सफल रहता है, तो दूसरे चरण (विस्तार) के लिए 10 20 रुपए लाख तक का वित्तपोषण भी प्राप्त किया जा सकता है।

परियोजना लागत पर 10 फीसद मार्जिन मनी अनुदान मिलता है। पात्रता आयु सीमा: आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है, साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र होना चाहिए। बैंक वार जनपद में युवा उद्यम के लिए दो वर्षों में दिए ऋण का विवरण बैंक का नाम वर्ष 2025-26 वर्ष 2026-27 कुल एक्सिस बैंक 1 4 5 बैंक आफ बड़ौदा 552 167 719 बैंक आफ इंडिया 206 97 303 बैंक आफ महाराष्ट्रा 11 6 17 केनरा बैंक 97 38 135 सेंट्रल बैंक आफ इंडिया 295 73 368 एचडीएफसी बैंक 103 41 144 आइसीआइसीआइ बैंक 37 23 60 आइडीबीआइ बैंक 15 3 18 इंडियन बैंक 1 55 56 इंडियन ओवरसीज बैंक 311 24 335 पंजाब एंड सिंध बैंक 28 16 44 पंजाब नेशनल बैंक 39 95 134 स्टेट बैंक आफ इंडिया 328 278 606 द नैनीताल बैंक लिमिटेड - 481 482 यूसीओ बैंक 98 54 152 यूनियन बैंक आफ इंडिया 173 47 220 उप्र कापरेटिव बैंक लिमिटेड 5 3 8 उप्र ग्रामीण बैंक 220 67 287 कुलयोग 3001 1092 4093 लाभ लेने वाले लाभार्थियों का अनुभव श्याम नगर के शिवम भाटिया ने बताया, रोजगार के सिलसिले में कई स्थानीय फैक्ट्रियों और कारखानो में काम किया लेकिन दिनभर की हाड़तोड़ मेहनत के बाद आमदनी वही सीमित रह रही थी। जबकि महंगाई के साथ- साथ परिवार के खर्चे भी बढ़ने लगे। लिहाजा कम समय में ही यह समझ में आ गया कि ग्रोथ अपने हिसाब से चाहिए तो काम भी अपना होना चाहिए। लिहाजा सीएम उद्यम योजना से पांच लाख का ऋण लेकर फर्नीचर का काम शुरु कर दिया। अब जो भी है अपना है, नौकरी से बेहतर लग रहा है। साथ में दो लोगों को और रोजगार भी दे रहा हूं।