कानपुर की अरमापुर नहर में हजारों भक्त कर रहे थे छठ पूजा, तभी बहता हुआ आया गोवंश का शव, Video Viral

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)। अरमापुर नहर में छठ पूजा के दौरान गौवंश का शव बहता हुआ दिखाई दिया। जिसका वीडियो सोमवार को प्रचलित हुआ है। बताया जा रहा है कि 41 सेकेंड का ये वीडियो शनिवार शाम का है जब अरमापुर नहर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाट पर पहुंचे थे।

उसी समय बीच नहर से एक गौवंश का शव बहता हुआ दिखाई दिया।लोगो ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद सिंचाई विभाग और नगर निगम की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए है।