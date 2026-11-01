Vande Bharat Sleeper Train: वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर के लिए बुकिंग शुरू, जानें पूरा रूट शेड्यूल और कितना है किराया
वाराणसी से नई दिल्ली के बीच नई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की बुकिंग शुरू हो गई है, जिसका संचालन सोमवार ...और पढ़ें
HighLights
वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर की बुकिंग शुरू
राजधानी एक्सप्रेस से कम समय और सस्ता किराया
कानपुर सेंट्रल से दिल्ली, प्रयागराज, वाराणसी का किराया
जागरण संवाददाता, कानपुर। वाराणसी से नई दिल्ली के बीच नई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का उद्घाटन शनिवार को कर दिया गया। ट्रेन सोमवार से चलेगी, इससे पहले रविवार को इस ट्रेन के टिकट के लिए बुकिंग शुरू हो गई। ट्रेन नंबर 27421/27422 वाराणसी-नई दिल्ली के बीच का संचालन सोमवार से शुरू होगा।
ये ट्रेन वाराणसी से निकलकर प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़, गाजियाबाद, नई दिल्ली पहुंचेंगी। रविवार सुबह इस ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई। किराया राजधानी से सस्ता है और ये दिल्ली पहुंचने में राजधानी एक्सप्रेस से कम समय लेगी।
कानपुर से नई दिल्ली में वंदेभारत में तृतीय एसी में 1110, द्वितीय एसी में 1430 व प्रथम एसी में 1755 रुपये लगेंगे। ये ट्रेन पांच घंटे 25 मिनट लेगी। वहीं राजधानी एक्सप्रेस में नई दिल्ली तक का किराया तृतीय एसी में 1360, द्वितीय एसी में 1825 व प्रथम एसी में 2250 रुपये है। राजधानी दिल्ली पहुंचने में पांच घंटे 30 मिनट लेती है।
पांच मिनट का अंतर और किराये में करीब 250 रुपये से पांच सौ तक का अंतर है। दूसरी ओर कानपुर सेंट्रल से प्रयागराज व वाराणसी का किराया एक ही रखा गया है। कानपुर सेंट्रल से वाराणसी व प्रयागराज का तृतीय एसी का किराया 1050, द्वितीय एसी का किराया 1305 व प्रथम एसी का किराया 1600 रुपये रखा गया है।
ये ट्रेन वाराणसी से नई दिल्ली सप्ताह में छह दिन (शुक्रवार को छोड़कर) चलेगी। इसी तरह ये ट्रेन नई दिल्ली-वाराणसी छह दिन (शनिवार को छोड़कर) चलेगी। इस ट्रेन में प्रथम एसी का एक, द्वितीय एसी के चार व तृतीय एसी के 11 कोच लगेंगे।
कानपुर से नई दिल्ली तक ट्रेन का किराया
वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस की तुलना
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कोच श्रेणी
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वंदे भारत एक्सप्रेस
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राजधानी एक्सप्रेस
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तृतीय एसी (3AC)
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Rs 1,110
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Rs 1,360
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द्वितीय एसी (2AC)
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Rs 1,430
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Rs 1,825
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प्रथम एसी (1AC)
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Rs 1,755
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Rs 2,250
वंदे भारत एक्सप्रेस : 5 घंटे 25 मिनट
राजधानी एक्सप्रेस : 5 घंटे 30 मिनट
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