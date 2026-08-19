कानपुर में भाजपा कार्यालय में जमकर मारपीट, कुर्सी पर बैठने को लेकर BJP पदाधिकारियों में चले लात घूंसे

जागरण संवाददाता, कानपुर। भाजपा कानपुर दक्षिण के कार्यक्रम में बुधवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब प्रदेश महामंत्री एवं कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी शंकर लाल लोधी के स्वागत समारोह के दौरान कुर्सी पर बैठने को लेकर दो पदाधिकारी आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच लात घूंसे चलने लगे। कार्यक्रम में मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं ने किसी तरह बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।

बताया गया कि स्वागत कार्यक्रम में भाजपा दक्षिण के सह मीडिया प्रभारी डॉ. विनय सिंह राठौर और पूर्व जिला मंत्री शिवपूजन सविता के बीच बैठने को लेकर कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते विवाद ने तूल पकड़ लिया और दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। आरोप है कि मारपीट के दौरान लात घूंसे भी चलाए गए। इससे कार्यक्रम में कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया।

घटना के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने दोनों को अलग किया और मामला शांत कराया। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। हालांकि पार्टी के किसी वरिष्ठ पदाधिकारी की ओर से घटना को लेकर तत्काल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया।