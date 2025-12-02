Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर के पूर्व व दक्षिण क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत,  316 करोड़ से 33 वार्डों के 15 लाख लोगों को मिलेगा पानी

    By Rahul Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:06 PM (IST)

    कानपुर के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के निवासियों के लिए खुशखबरी है। 316 करोड़ रुपये की लागत से 33 वार्डों के लगभग 15 लाख लोगों को पानी मिलेगा। इससे जल ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। पूर्व व दक्षिण क्षेत्र के करीब 33 वार्डों में पानी का संकट है। इसके लिए अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन 2.0 (अमृत 2.0 ) योजना में तैयार हुई 3 अरब 16 करोड़ 78 लाख 88 हजार रुपये की परियोजना को कैबिनेट ने स्वीकृत कर दी है। जल्द धन जारी होने का शासनादेश जारी होगा। जल निगम को योजना को मूर्तरूप देना है। टेंडर कराके कंपनी तय की जाएगी। दो साल में योजना पूरी हो पाएगी। इससे 33 वार्डों की 15 लाख जनता को लाभ मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन के तहत 869 करोड़ रुपये की पेयजल योजना लायी गयी थी लेकिन भ्रष्टाचार के भेंट योजना बढ़ गयी। मुख्य घटिया पाइप लीकेज के कारण गंगा बैराज स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सभी जगह पानी नहीं पहुंच पाया। 20-20 करोड़ लीटर के दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए थे लेकिन सिर्फ छह करोड़ लीटर जलापूर्ति होती है।

     

    अब 15 किलोमीटर घटिया पाइप को बदलने के लिए नगर निगम ने 138 करोड़ रुपये जल निगम को दिए है। इसका कार्य तेजी से चल रहा है।जनवरी में चालू हो जाएगा। कई जगह पेयजल लाइन ही नहीं पड़ी है। ऐसे में गंगा बैराज प्लांट से पानी भेजने के बाद भी पूर्वी व दक्षिण के वार्डों में पानी नहीं पहुंच पाएगा। योजना की स्वीकृति के बाद अब 33 वार्डों में अब हर घर तक पानी पहुंचेगा।


    जल निगम के अधिशआसी अभियंता प्रवीण यादव ने बताया कि 33 वार्डों में पेयजल लाइन का विस्तार किया जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिली है।अब टेंडर कराया जाएगा। इसके बाद कंपनी फाइनल होेन के बाद कार्य शुरू होगा।

     


    योजना का हाल एक नजर में

    • योजना आएगी - पूर्व व दक्षिण के 33 वार्डों के लिए
    • लाभ मिलेगा - 15 लाख लोगों को
    • योजना लायी जा रही - अमृत योजना दो
    • लागत - 316 करोड़ रुपये
    • वार्ड -सनिगवां नौबस्ता ईस्ट हंसपुरम, यशोदानगर, तिवारीपुर, श्यामनगर, रामपुरम, जाजमऊ, रविदास पुरम गुजैनी, रतनलाल नगर, बर्रा, छेदीसिंह का पुरवा, उस्मानपुर, कृष्णानगर गांधीग्राम, देहली सुजानपुर, पशुपति नगर, बंसतविहार, बर्रा ईस्ट दामोदर नगर, बर्रा गांव, कर्रही, जरौली, पहाडपुर समेत 33 वार्ड
    • टंकी बनेगी - 10
    • जलाशय बनेंगे - 09
    • कनेक्शन मिलेगा - 63152 कनेक्शन
    • पाइप बिछेगी - 562 किलोमीटर

     


    जनता बोली


    दक्षिण क्षेत्र में पानी की किल्लत है। पाइप डाले गए थे लेकिन लीकेज के कारण पानी बहता रहता है। कई इलाकों में पाइप ही नहीं बढ़े है। पाइप लाइन पड़ जाए तो जनता को राहत मिलेगी।
    अनिल अवस्थी, नौकरी

     

     


    गर्मी में सबसे ज्यादा पीने के पानी के लिए जूझना पड़ता है। पाइप लाइन पड़ी है लेकिन पानी आज तक नहीं मिला है। जलापूर्ति होने पर लीकेज हो जाता है।
    वंश अग्रवाल, नौकरी