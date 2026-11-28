जागरण संवाददाता, कानपुर। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) बिल्हौर सुरक्षित सीट पर संगठन को सक्रिय करने में जुटी है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद रविवार को शिवराजपुर के बैरी स्थित राम सहाय इंटर कालेज में जनसभा करेंगे। दोपहर 12 बजे से प्रस्तावित इस कार्यक्रम को लेकर पिछले 10 दिनों से तैयारियां चल रही हैं।

पार्टी पदाधिकारियों ने 50 हजार से अधिक समर्थकों के पहुंचने का अनुमान जताया है। जनसभा में आकाश आनंद के संबोधन के साथ बिल्हौर सीट के प्रत्याशी की घोषणा भी होनी है, हालांकि पार्टी ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।



बसपा ने इस बार बिल्हौर सीट पर संगठन और कैडर वोट को एकजुट करने पर विशेष जोर दिया है। पार्टी यहां दो बार विधायक बनाने में सफल रही थी, लेकिन वर्ष 2022 के चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस बार क्षेत्रीय प्रत्याशी उतारने की मांग के बीच पूर्व जिला पंचायत सदस्य अवधेश कोरी को विधानसभा प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।

जिलाध्यक्ष कुलदीप कुमार के मुताबिक, जनसभा में मुख्य रूप से बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया गया है। पिछले 10 दिनों से पदाधिकारी और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। विधानसभा प्रभारी अवधेश कोरी ने बताया कि कार्यक्रम की जिम्मेदारी सात जोन में बांटकर पदाधिकारियों को सौंपी गई है। गांव स्तर पर जनसंपर्क के साथ समर्थकों को सभा स्थल तक लाने के लिए दो हजार ट्रैक्टर लगाए गए हैं।



150 गुणा 300 फीट का पंडाल जनसभा के लिए मैदान में 150 फीट चौड़ा और 300 फीट लंबा वाटरप्रूफ पंडाल तैयार किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के लिए अलग मंच बनाया गया है, जबकि जिला और मंडल पदाधिकारियों के बैठने की अलग व्यवस्था रहेगी। शनिवार को मंडल कोआर्डिनेटर नौशाद खां ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने 50 हजार से अधिक समर्थकों के पहुंचने का अनुमान जताया।