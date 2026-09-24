यूपी के 40823 लोगों को नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि की अगली किश्त, इस छोटी गलती की वजह से होगा नुकसान

जागरण संवाददाता, कन्नौज। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वर्तमान में लगभग 2.93 लाख किसान योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उप कृषि निदेशक संतोष कुमार ने बताया कि पीएम-किसान पोर्टल पर 40,823 ऐसे किसानों का चिह्नांकन किया गया है, जिनकी ई-केवाईसी, भू-अंकन (लैंड सीडिंग) अथवा बैंक खाते की आधार से लिंकिंग की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। ऐसे किसानों को आगामी किश्त का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।



उन्होंने सभी संबंधित किसानों से कहा है कि वे तत्काल अपनी ई-केवाईसी पूर्ण कराने के साथ बैंक खाते को एनपीसीआई के माध्यम से आधार से लिंक कराना सुनिश्चित करें। भू-अंकन का कार्य तहसील स्तर पर किया जाना है।