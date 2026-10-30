कन्नौज के लाखों किसानों को मिली पीएम किसान निधि की 24वीं किस्त, खातों में पहुंचे 46 करोड़ रुपये

जागरण संवाददाता, कन्नौज। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के 2,30,504 पात्र किसानों के बैंक खातों में 24वीं किस्त की धनराशि सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दी गई है। विकास भवन स्थित सभागार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिले भर से आए किसानों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लाइव प्रसारण का लाइव प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार श्रीवास और डीसी एनआरएलएम राज कुमार लोधी भाजपा नेता विवेक पाठक और शैलेंद्र उपस्थित रहे।

अधिकारियों ने सभागार में मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए योजना के महत्व और इसके पारदर्शी कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने किसानों को बताया कि सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों के खातों में सम्मान राशि भेज रही है। जिला कृषि अधिकारी संतलाल गुप्ता ने आंकड़ों का विवरण देते हुए बताया कि इससे पूर्व भेजी गई 23वीं किस्त में जिले के 2,26,601 किसानों को 1042.36 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी।