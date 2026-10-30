पीएम किसान सम्मान निधि: किसानों के खाते में भेजी गई 24वीं किस्त, चंदौली में PM के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण

जागरण संवाददाता, नौगढ़ (चंदौली)। ब्लॉक सभागार में कृषि विभाग के तत्वावधान में शुक्रवार को पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम एवं किसान बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया।

प्रधानमंत्री द्वारा देशभर के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी की गई। किस्त जारी होते ही सभागार में मौजूद किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यक्रम के दौरान किसानों को योजना के महत्व और कृषि कल्याण से जुड़ी अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। सहायक विकास अधिकारी कृषि श्यानारायण, ने किसानों को संबोधित किया। अधिकारियों ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके खातों में भेजी जाती है। इससे किसानों को खेती-किसानी में काफी मदद मिलती है।