यूपी में ससुराल आए पैरा कमांडो ने पैराग्लाइडर के सहारे आसमान में भरी उड़ान, नजारा देख लोगों के उड़े होश

संवाद सूत्र, कन्नौज। तालग्राम क्षेत्र के गोवा गांव में एक युवक पैराग्लाइडर के सहारे उड़ान भरता दिखाई दिया। यह रोमांचक दृश्य देखने को लोगों की भीड़ लग गई।

आसमान में उड़ान भरते युवक का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित होने पर पता चला कि युवक भारतीय सेना में पैरा कमांडो के पद पर तैनात है, और गढ़िया सकरहनी गांव स्थित अपनी ससुराल आया था।



शनिवार की शाम एक युवक ने पैरा ग्लाइडर के सहारे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के आसपास हवा में उड़ान भरता नजर आया। युवक को जमीन से ऊपर उठकर आसमान में उड़ते देख आसपास मौजूद लोग हैरान रह गए। कुछ देर तक आसमान में पैरा ग्लाइडर दिखाई देता रहा और लोगों की निगाहें उसी पर टिकी रहीं।