कन्नौज के लाख बहोसी पक्षी विहार में विदेशी परिंदों का आगमन शुरू, सबसे पहले चीन के 'कूट' ने दी दस्तक

संवाद सहयोगी, कन्नौज। प्राकृतिक सुंदरता देखनी है, तो लाख बहोसी पक्षी विहार पहुंचे। वहां की झील में विदेशी पक्षियों की अटखेलियां दिखाई देने लगीं। चाइना से कूट की दस्तक हो चुकी और अभी साइबेरियन व दक्षिण यूरोप समेत कई देशों के पक्षियों का अभी आगमन होना तय है। पक्षी विहार की झील में 12 हजार से अधिक विदेशी पक्षी आते हैं और 18 हजार के करीब स्वदेशी पक्षियों का सर्दी के मौसम में डेरा रहता है।

इंदरगढ़ में लाख बहोसी पक्षी विहार की स्थापना 1988 में हुई थी। 2007 में इसे राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम के 94 स्थानों में चुना गया था। इसका क्षेत्रफल करीब 88 वर्ग किलोमीटर का है। पक्षी विहार में बड़ी झील बहोसी 250 हेक्टेयर व लाख की झील 125 हेक्टेयर में है।

सर्दी के समय निचली गंग नहर का पानी झील में भर दिया जाता है। इससे लाख और बहोसी की झील दोनों आपस में मिल जाती हैं। यहां पर वन विभाग का एक गेस्ट हाउस, ज्ञान-विज्ञान केंद्र समेत खेल-कूद के उपकरण भी लगे हैं। इस वर्ष पक्षी विहार चाइना का कूट पक्षी दिखाई दिया है।

फिलहाल में कोई दूसरे देश का पक्षी नजर नहीं आया। इसमें अभी साइबेरिया, दक्षिण यूरोप, मध्य यूरोप समेत कई देशों और अलग-अलग प्रांतों से पक्षी आते हैं। इसमें 12 हजार से अधिक विदेशी और करीब 18 हजार स्वदेशी आते हैं। इस समय 10 हजार से अधिक स्वदेशी पक्षियों का आगमन हो चुका है। झील में पर्यटकों के मन को लुभानें लगीं। पक्षियों की अटखेलियां प्राकृतिक सौंदर्यता को भी बढ़ा रही हैं।