'अभी से सपा के लोग धमकी देने लगे कि, हम आएंगे और देख लेंगे'; कन्नौज में बोले पंकज चौधरी

जागरण संवाददाता, कन्नौज। बिरसा मुंडे की जयंती पर शहर के बोर्डिंग मैदान में जनजातीय गौरव दिवस एवं घुमंतू गौरव समागम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें प्रदेश भर से आए घुमंतू समाज के लोगों की भीड़ जुटी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बिरसा मुंडे की मूर्ति को नमन किया।

इस दौरान कांग्रेस और सपा पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ अपने परिवारों का भला किया है। केंद्र में अब डबल इंजन की भाजपा सरकार ने घुमंतू सरकार को सम्मान और रोजगार से जोड़ा है। अभी से सपा के लोग धमकी देने लगे हैं कि हम आएंगे और देख लेंगे।

रविवार को बोर्डिंग मैदान में समाज कल्याण राज्यमंत्री व सदर विधायक असीम अरुण की ओर से जनजातीय गौरव दिवस एवं घुमंतू गौरव समागम का आयोजन हुआ। प्रदेश के सभी जनपदों से अपने पारंपरिक पोशाकों में घुमंतू समुदाय के लोग पहुंचे। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि मुगलों और ब्रिटिश शासन काल में घुमंतू समुदाय ने जंगलों को घर बनाकर जल-जंगल और प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण किया।

पहले घुमंतू समाज में बच्चा पैदा होते ही उसे अपराधी मान लिया जाता था। आजादी के बाद भी कांग्रेस सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। वर्ष 2021 में भाजपा की केंद्र सरकार ने पहली बार जनजाति गौरव दिवस मनाया और योजनाओं से समाज का विकास किया। कन्नौज के सांसद ने सिर्फ परिवार का विकास कर तिजोरी भरने का काम किया है।

अभी से सपा के लोग धमकी देकर कहने लगे हैं कि हम आने वाले और देख लेंगे। उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता अब ऐसा बोलने से कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। काश अगर अपनी सरकार में ऐसे लोगों को समझा लेते तो आज यह दिन न देखना पड़ता।