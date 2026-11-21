जागरण संवाददाता, कन्नौज। सदर कोतवाली क्षेत्र के चौराचांदपुर गांव में आलू की बोआई के दौरान खेत से नंदी बाबा की करीब तीन क्विंटल की प्रतिमा निकली। प्रतिमा को मंदिर में रखवा दिया गया है। सूचना पर पुरातत्व विभाग जांच कर रहा है। गांव निवासी एक व्यक्ति के खेत में शुक्रवार को आलू की बोआई का काम चल रहा था। इसी दौरान मशीन जमीन के अंदर किसी चीज से टकराई। इसके बाद खेत में मौजूद किसानों ने खोदाई शुरू की तो जमीन में दबी नंदी की प्रतिमा दिखाई दी।

प्रतिमा को बाहर निकाला गया तो उसे देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। बताया जा रहा है कि प्रतिमा का वजन करीब तीन क्विंटल के आसपास बताया गया। सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय पदाधिकारी पंकज कुमार कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रतिमा को खेत से उठवाकर पास स्थित मंदिर में रखवा दिया। इस बीच विहिप पदाधिकारियों ने खेत में प्राचीन मंदिर या धार्मिक स्थल के अवशेष दबे होने की आशंका जताई।

संगठन ने पुरातत्व विभाग से पूरे खेत की विधिवत जांच और आवश्यकतानुसार खुदाई कराने की मांग की है। सूचना पर पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की। हालांकि, प्रतिमा किस कालखंड की है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।