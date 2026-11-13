कन्नौज में ननिहाल में संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव, बहन व उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप

संवाद सूत्र, गुरसहायगंज। माता, पिता की मौत के बाद ननिहाल में बहन के साथ रह रहे मजदूर का संदिग्ध हालात में शव घर के कमरे में मिला। सूचना से सनसनी फैल गई। स्वजन व मोहल्ले के लोगों ने बहन और उसके प्रेमी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। कस्बा के मोहल्ला विजय नगर (चकोर गली) निवासी 18 वर्षीय आरूष सविता पुत्र संजू सविता मूल रूप से फतेहगढ़ के जेल चौराहा का निवासी है।

जो अपने नाना शोभरन सविता के घर अपनी बहन भूमि के साथ रहता था और आटा चक्की में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। गुुरुवार सुबह करीब नौ बजे आरूष का शव संदिग्ध हालात में घर के कमरें में पड़ा मिला। दिवंगत की बहन भूमि ने डायल 112 पर पुलिस को खुद के साथ मारपीट होने की सूचना दी। मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी ध्यानेन्द्र प्रताप सिंह ने मामले की जांच की और शव का पंचनामा भरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जबकि घटना की खबर पर दिवंगत के ताऊ मनोज कुमार सविता व ताई अनीता भी मौके पर पहुंच गई। स्वजन व मोहल्ले के लोगों ने मृतक की बहन भूमि व उसके प्रेमी कस्बा के मोहल्ला आजाद नगर निवासी सूरज पुत्र मुकेश पर हत्या का आरोप लगाया। जबकि मृतक की बहन भूमि ने अधिक शराब का सेवन कर लेने के कारण भाई की मौत हो जाने तहरीर पुलिस को दी है।