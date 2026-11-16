कन्नौज में घर में सो रही महिला को सांप ने काटा, 30 एंटी स्नेक वेनम डोज लगाने के बाद भी नहीं बची जान

संवाद सहयोगी, कन्नौज। घर पर सोते समय महिला को सर्प ने काट लिया था। शोर मचाने पर स्वजन ने पहले घरेलू उपचार किया और फिर राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। वहां पर डॉक्टर ने जान बचाने को 30 एंटी स्नेक वेनम की डोज लगाई, लेकिन फिर भी जान नहीं बच सकी। मौत की पुष्टि होने पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम भेज दिया है।

कोतवाली क्षेत्र के सीहपुर गांव निवासी 25 वर्षीय काजल गुप्ता पत्नी रजनीश गुप्ता अपने घर पर सो रहीं थीं। तभी कमरे में सर्प ने काट लिया। इससे उनकी हालत बिगड़ गई। काजल ने शोर मचाया तो स्वजन ने बचाव का प्रयास किया। कुछ देर तक घरेलू उपचार किया।