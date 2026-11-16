कन्नौज: दंपती की हत्या कर महिला के शव से दरिंदगी करने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैरों में लगी गोली

जागरण संवाददाता, कन्नौज। चोरी करने घुसे बदमाश ने डंडा से हमला कर दंपती की हत्या को अंजाम दिया था। महिला की मौत के बाद आरोपित बदमाश ने शव के साथ तीन बार दुष्कर्म किया था। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश से पुलिस की 12 दिन बाद हुई मुठभेड़ में उसके दोनों पैरों में गोली लग गईं। बेहोश होकर जमीन में गिरने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया।

चार नवंबर की रात गुरसहायगंज कस्बा में बंद पड़े जर्जर पीएचसी भवन में रह रहे दंपती की हत्या को अंजाम दिया गया था। हमलावर बदमाश ने डेढ़ वर्षीय बच्ची को भी घायल कर दिया था। रविवार की शाम चार बजे गुरसहायगंज कोतवाली प्रभारी ध्यानेंद्र प्रताप सिंह और सर्विलांस टीम प्रभारी त्रिदीप सिंह ने इंद्रा नगर चौकी क्षेत्र के कसारी जंगल की घेराबंदी की।

इस दौरान थाना तालग्राम के गांव भोजापुर निवासी 30 वर्षीय बदमाश योगेश राजपूत उर्फ पंगा को पुलिस टीमों ने घेर लिया। पुलिस को देखते ही योगेश राजपूत ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम की ओर से की गई फायरिंग के दौरान बदमाश योगेश राजपूत के दोनों पैरों में गोलियां लग गई। इससे वह खून से लथपथ होकर बेहोश हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

आरोपी पर पहले से 10 आपराधिक मामले दर्ज एसपी विनोद कुमार ने बताया कि बदमाश योगेश उर्फ पंगा की महिला के पति से जान-पहचान थी। निर्जन स्थान पर दंपती के रहने की पहले से जानकारी पर वह छत की पन्नी हटाकर घर में चोरी करने के लिए डंडा लेकर दाखिल हुआ था। दंपती के जागने पर उसने डंडे से दोनों की हत्या कर मासूम बच्ची को घायल कर दिया था।